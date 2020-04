En distintos lugares, los médicos han hecho conocer su alivio por este avance. Chris Coburn -director de innovación de Partners Health Care -una organización que reúne a varios hospitales de Massachusetts-, dijo: “Hace dos domingos, estábamos en una conferencia telefónica temprano en la mañana y escuchamos que Battelle tenía este sistema. Nos acercamos a ellos y llegamos a un acuerdo". “Esta es una oportunidad extraordinaria para proteger a nuestra fuerza laboral de atención médica. Durante tantas semanas me escucharon decir que no podíamos comprar suficientes equipos de protección personal, simplemente porque no había. Tener la oportunidad de proporcionar más N95 a nuestro trabajadores de la salud es absolutamente esencial" , completó el Dr. Paul Biddinger, jefe de preparación para emergencias del Hospital General de Massachusetts.