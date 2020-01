Por su parte la cantante mexicana Dulce, también se dijo triste por la partida de quien considera su maestro: “Indudablemente la pérdida de un gran señor y gran músico como Chamín Correa es tristísimo, pensar que ya no podremos escuchar ese requinto es triste, el hecho que fuera tamaulipeco como yo y que siempre pusiera en alto el nombre del estado a mí siempre me llenó de orgullo. Yo grabé un disco con Chamín y sin duda es uno de los discos que más me gustan de mi historia discográfica”