Banderas logró colarse entre los cinco candidatos a mejor actor por su papel en la aclamada Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, y competirá contra Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) y Jonathan Pryce (The Two Popes). A los 59 años, el malagueño logró así su primera nominación a los Oscar en su carrera. El actor culmina con este honor un año memorable de éxitos gracias a Dolor y gloria, que supuso su triunfal reencuentro con Almodóvar, y lo hizo ganador de la Palma de Oro al mejor actor en el Festival de Cannes.