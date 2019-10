“Carlos se preocupa por Harry de la misma manera que lo hizo con Diana. Públicamente defenderá a su hijo", reveló otro informante quien agregó: “Es una verdadera pena que Harry y Meghan no hayan ido a Balmoral. Ahí es donde la familia habla de estas cosas. También hubo al menos una ocasión en la que Carlos invitó a Meghan a un evento, ella aceptó y luego no apareció. No puedes hacer eso. Cuando la Familia Real te envía una invitación, no te mueres. No hay ninguna razón por la que no deberías estar allí”.