El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos enfrenta cierre inminente por la falta de acuerdo en el Congreso

El Capitolio de Estados Unidos. REUTERS/Kylie Cooper

Amplias áreas del Departamento de Seguridad Nacional cerrarán sus puertas el sábado a menos que los legisladores lleguen a un acuerdo de última hora para financiar la agencia. Los demócratas amenazan con oponerse a cualquier legislación que no incluya las nuevas restricciones que buscan para los agentes federales de inmigración.

Los demócratas exigieron una larga lista de cambios al DHS después de que agentes federales de inmigración mataran a Alex Pretti el mes pasado en Minneapolis, incluyendo normas más estrictas sobre las órdenes judiciales y la prohibición de que los agentes usen mascarillas. El presidente Donald Trump parece estar abierto a algunas de ellas, pero los demócratas rechazaron la última propuesta de la Casa Blanca el jueves, lo que aumenta la probabilidad de un cierre parcial del gobierno.

“No han abordado en absoluto la mayoría de nuestras principales preocupaciones”, declaró a la prensa la senadora Patty Murray (Washington), la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado.

La Casa Blanca envió la propuesta a los demócratas el miércoles por la noche, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las negociaciones en curso. Sin embargo, los demócratas del Senado la descartaron rápidamente por considerarla insuficiente. Al preguntársele si los demócratas podrían llegar a un acuerdo con la Casa Blanca, el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia) respondió: “Hoy no”.

Los republicanos han acusado a los demócratas de ser irrazonables. Les han pedido que apoyen una extensión a corto plazo de la financiación del DHS mientras continúan las negociaciones, aunque el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), advirtió que los demócratas tendrían que hacer sus propias concesiones.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries, habla junto al líder de la minoría del Senado de EE. UU., Chuck Schumer. REUTERS/Nathan Howard

“Los demócratas nunca van a ver cumplidos todos sus deseos”, declaró Thune el jueves en el pleno del Senado. “Así no funciona esto”.

Los demócratas han descartado votar a favor de una extensión de la financiación si no llegan a un acuerdo con la Casa Blanca.

“Los demócratas han sido muy claros: no apoyaremos una extensión del statu quo”, declaró el jueves en el pleno del Senado el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York).

El estancamiento significa que gran parte del DHS cerrará sus puertas al final del día del viernes si no se produce un avance inesperado en las negociaciones. Muchos legisladores planean partir el jueves para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich, lo que aumentará la presión sobre las negociaciones, aunque los líderes podrían intentar mantenerlas en Washington si parece que se puede llegar a un acuerdo.

El líder de la minoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), y los senadores Dick Durbin (demócrata por Illinois) y Patty Murray (demócrata por Washington) se retiran tras una conferencia de prensa. REUTERS/Jonathan Ernst

La Cámara de Representantes también tendría que aprobar cualquier acuerdo de última hora para financiar el departamento. Los republicanos tienen una mayoría peligrosamente estrecha en la cámara, y el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), declaró el jueves que la propuesta de la Casa Blanca no era suficiente para obtener los votos de los demócratas.

“La financiación para ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no debería avanzar sin cambios drásticos que sean audaces, significativos y transformadores”, declaró Jeffries a la prensa.

Un corte de financiación desencadenaría el tercer cierre total o parcial del gobierno federal en apenas tres meses. El gobierno cerró durante 43 días en otoño en medio de un impasse entre ambos partidos por el vencimiento de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible; a esto le siguió un cierre de gran parte del gobierno durante varios días que finalizó la semana pasada.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. REUTERS/Elizabeth Frantz

Este cierre afectaría sólo al DHS, pero no cerraría el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, porque los republicanos enviaron a esas agencias decenas de miles de millones de dólares en fondos adicionales el año pasado que les permitirían seguir operando.

En cambio, el mayor impacto de un cierre recaería sobre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y otras agencias del DHS. Afectaría a aproximadamente el 13% de la fuerza laboral civil federal, la mayoría de la cual se vería obligada a trabajar sin remuneración, según datos del DHS y la Oficina de Administración de Personal.

Los republicanos han enfatizado el posible impacto en agencias no relacionadas con las iniciativas de inmigración de la administración si se agota la financiación del DHS.

“El impacto lo sentirán los hombres y mujeres de la TSA, quienes una vez más trabajarán para mantener nuestras vías aéreas seguras sin cobrar”, declaró el miércoles el representante Mark Amodei (republicano por Nevada), quien preside el subcomité de Asignaciones para la seguridad nacional. “Habrá incertidumbre para nuestros hombres y mujeres de la Guardia Costera, quienes no tienen más opción que presentarse a trabajar... Esto reducirá la cantidad de fondos del Fondo de Ayuda para Desastres, tan solo unas semanas después de que las fuertes tormentas invernales afectaran amplias zonas del país”.

John Thune, líder de la mayoría del Senado de EE. UU. REUTERS/Kylie Cooper

Los demócratas afirmaron que el anuncio del gobierno el jueves de que pondría fin al aumento repentino de agentes federales de inmigración en Minnesota no fue suficiente para obtener su apoyo.

“El anuncio del fin del aumento repentino en Minneapolis no cambia en absoluto las tácticas que se utilizan allí y en todo el país”, declaró el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) a la prensa. “Es necesaria una reestructuración completa de este departamento”.

Se espera que el Senado vote el jueves sobre la aprobación de la legislación para financiar la agencia hasta el 30 de septiembre, pero los demócratas han declarado casi unánimemente que se opondrán a cualquier proyecto de ley que financie al DHS sin nuevas restricciones para los agentes de inmigración.

La senadora Catherine Cortez Masto (demócrata por Nevada), quien rompió con su partido durante el cierre del año pasado y votó a favor de un proyecto de ley de financiación republicano, declaró el martes que no lo haría esta vez.

“Les pedimos a nuestros colegas y a la Casa Blanca que colaboren con nosotros”, declaró Cortez Masto a la prensa. “Es de sentido común. Colaboren con nosotros. Desafortunadamente, no lo estamos viendo”.

Las restricciones exigidas por los demócratas incluyen exigir a los agentes federales de inmigración el uso de identificación y cámaras corporales, y prohibirles operar cerca de escuelas, centros médicos, iglesias, centros de votación, guarderías y tribunales. También quieren garantizar que los estados y las jurisdicciones locales puedan investigar y procesar posibles delitos cometidos por agentes y el uso excesivo de la fuerza, entre otras exigencias.

Los republicanos han criticado muchas de las demandas de los demócratas, argumentando que limitarían innecesariamente a los agentes. Thune ha dicho que espera que la Casa Blanca presente sus propias demandas, incluyendo nuevas protecciones para los agentes federales de inmigración y medidas enérgicas contra las ciudades que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, a veces conocidas como “ciudades santuario”.

Aun así, Thune afirmó que creía que las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas estaban avanzando y que aún era posible llegar a un acuerdo con más tiempo.

“Ha habido un claro avance en este aspecto, lo que, en mi opinión, sugiere que las conversaciones deben continuar”, declaró Thune a la prensa el jueves. “Y espero que los demócratas compartan esta opinión”.

© 2026, The Washington Post.