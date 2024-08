Estaba cansado de las aplicaciones de citas, así que compró una valla publicitaria

El cartel mostró a Dave con una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba, acompañado de un gato. (David Cline)

Tara iba en coche con una amiga por Filadelfia cuando vio un cartel publicitario que le llamó la atención.

En lugar de un abogado especializado en lesiones personales o una parada de comida rápida, el cartel parecía anunciar a un hombre de pelo largo y gafas que posaba con un pulgar hacia arriba junto a un gato tumbado.

Dave está soltero”, decía. “¿Quieres tener una CITA CON DAVE? Envíale un mensaje a: Date_Dave_Philly”.

A Tara le pareció divertido y valiente el post. Me dije: ‘Sabes qué, voy a intentarlo, ¿por qué no?’ Así que le mandé un mensaje.

David Cline -Dave, el del cartel- es uno de los cada vez más solteros que están hartos de las aplicaciones de citas y prueban formas creativas de conocer gente en la vida real.

Una persona mayor de Texas compró esta primavera una valla publicitaria similar a la de Cline. En San Francisco, quienes buscan el amor han pegado octavillas personales por toda la ciudad. Los clubes de corredores y los eventos “Pitch-A-Friend” están ganando adeptos.

David Cline, conocido como Dave, es un joven de 28 años que decidió modernizar las citas a través de medios creativos. (David Cline)

Tara dice que ha visto a amigos en bares dar o recibir tarjetas de citas (parecidas a las tarjetas de visita) o pulseras de “citas”, una vuelta de tuerca a las pulseras de la amistad que pueden llevar el nombre y el número de teléfono de quien las da.

Según Cline, hoy en día a todo el mundo le cuesta salir con alguien. “Encontrar gente y navegar por el mundo de las citas, tal y como está ahora el mundo en la era de Internet, es muy diferente”, explica a The Washington Post.

Según Cline, es fácil sentir que no eres lo suficientemente divertido, atractivo o interesante, y las cartas están en contra de cualquiera que no sea convencionalmente atractivo y ultrafotogénico. “Las aplicaciones de citas no son muy propicias para mostrar tu personalidad”, afirma.

Así surgió el cartel.

Empezó como una broma entre amigos. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los mensajes de una aplicación, “el cartel ha hecho un trabajo realmente bueno a la hora de mostrar mi tipo específico de humor y mi personalidad”, afirma Cline.

Aplicaciones de citas priorizan la adicción a los algoritmos, critica experto. (Archivo)

“No digo que todo el mundo deba tener una valla publicitaria. Creo que la gente debe ser consciente de que las aplicaciones de citas son difíciles. No son fáciles, y no puedes menospreciarte demasiado. Tienes que encontrar la manera de expresarte lo mejor que puedas”.

Esa creatividad está calando en gente de todo el mundo, incluida Tara, que pidió que sólo se la identificara por su nombre de pila para evitar el acoso en Internet. Le encantó que la valla publicitaria de Dave no dejara lugar a la posibilidad de deslizar y olvidar. Si un chico está dispuesto a poner una valla publicitaria, probablemente merezca la pena conocerlo en persona, dijo.

“He intentado ser más valiente a la hora de dar mi número a la gente”, dice Tara, que también se ha propuesto hacer más amigos uniéndose a grupos de vecinos cerca de su casa de Filadelfia y asistiendo a clases de baile. “Esta ciudad tiene tanta gente. Si me va mal, probablemente no vuelva a verlos. Me gusta mucho el subidón de adrenalina que se siente”, dice.

“Me siento como en la vieja escuela. Es algo así como: ‘Vaya, esto es lo que hacían mis padres’. Pero es bonito”.

La personalidad se pierde demasiado en las conversaciones de texto en apps de citas. (Shutterstock)

Dijo que era frustrante conocer a alguien en línea y tener una larga conversación de texto que no conduce a una cita en persona. “No quiero hablar más contigo hasta que pueda oír tu voz y ver cómo es tu sentido del humor, y llegar a conocer tu personalidad”, dijo Tara. “Siento que mucho de eso se pierde a través de los mensajes de texto antes de conocer realmente a alguien”.

Las aplicaciones de citas, cada vez peores, dan prioridad a los golpes de dopamina para que los usuarios se vuelvan adictos a los algoritmos, dijo Jeff Guenther, consejero profesional licenciado y autor de “La gran energía de las citas: cómo crear un amor duradero aprovechando tu auténtico yo”.

“Quieren alimentarte con contenido para mantenerte en la aplicación, pero tener un algoritmo y una aplicación de citas que hace que puedas permanecer en la aplicación el mayor tiempo posible... parece como si estuvieran ganando dinero a costa de nuestros corazones desesperados”, dijo a The Post.

Al contrario de lo que muestran las aplicaciones, no hay un mar infinito de pretendientes esperándonos, afirma Guenther. Es más fácil que nunca saltar de un periodo de luna de miel a otro, por lo que cada vez es menos frecuente encontrar relaciones íntimas y profundas.

Según Dave expresó las aplicaciones de citas hacen que muchas personas sientan que no son lo suficientemente divertidas. (Bumble)

“La atracción física que sientas por alguien no va a determinar si vas a tener o no una relación sana a largo plazo, si eso es lo que buscas”, afirma. La mejor forma de averiguar si alguien te va a gustar de verdad es la interacción en la vida real.

Podrías seguir con las aplicaciones de citas para el amor y los foros en línea para las aficiones, dijo Cline, cuyo pasatiempo favorito son las reuniones en persona con su club de cartas Pokémon. “O puedes ir en bici a tu tienda local de cartas y conocer a unas 20 personas con los mismos intereses”, explica.

Los carteles publicitarios no son necesarios para las citas, dice, pero exponerse de una forma divertida que deje brillar tu personalidad sí podría serlo.

“No le gusta hacer lo que hace la mayoría de la gente”, dijo su viejo amigo Jacob Jefferson, quien señaló que parte de lo que hace especial a Cline es lo intensamente que marcha al ritmo de su propio tambor y cómo anima a los demás a cultivar el amor propio. “Le gusta ser único, y creo que eso habla de él, de su singularidad, de este plan (de vallas publicitarias) en general”.

Guenther destacó que muchas veces se tiene la ilusión de un "mar infinito de pretendientes", pero la calidad de las relaciones se resiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ha habido algunos comentarios malintencionados en Internet sobre su cartel, que se retirará en poco más de una semana, según Cline, y algunos mensajes bienintencionados que confundían su ubicación en Filadelfia con Filipinas.

Pero Cline también ha recibido una avalancha de mensajes de personas que han tenido un día duro y que le han hecho saber que el cartel les había animado. “Se lo agradezco. Me siento como un millón de dólares cuando recibo un mensaje así”.

En cuanto al mensaje que le envió Tara, dio lugar a una divertida primera cita que ha hecho que ambos piensen en volver a reunirse, posiblemente para un espectáculo de comedia.

Cline dijo que ella era “simpática” con “buen sentido del humor”, y añadió: “Sinceramente, eso es todo lo que podía pedir”.

Tara dijo que ella llegó pronto, pero que él llegó incluso antes, “un gran pulgar hacia arriba”.

“Y su comunicación fue genial. Me pareció muy refrescante”.

