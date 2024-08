Exbailarina condenada por matar a su marido en el juicio por ‘El cisne negro’ en EEUU

Ashley Benefield fue hallada culpable de homicidio involuntario tras el juicio por el tiroteo a su exmarido (Fox13)

Una ex bailarina acusada de matar a su ex marido fue declarada culpable de homicidio involuntario por un jurado de Florida el martes 30 de julio por la noche, cerrando el dramático caso que los periodistas locales habían denominado el “juicio por asesinato del Cisne Negro”.

El jurado del condado de Manatee deliberó hasta altas horas de la noche antes de declarar a Ashley Benefield culpable del cargo menor de homicidio involuntario. Benefield, de 32 años, fue acusada originalmente de asesinato en segundo grado con arma de fuego después de disparar fatalmente a Douglas Benefield, su ex marido de 58 años, en septiembre de 2020.

Benefield, que vestía una blusa estampada y un blazer azul claro, no tuvo ninguna reacción visible cuando se leyó el veredicto poco antes de las 11 p. m., hora local. El abogado defensor Neil Taylor no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

Los fiscales argumentaron que Benefield le disparó a su marido como un medio para obtener la custodia exclusiva de su hijo, mientras que los abogados defensores dijeron que el tiroteo fue en defensa propia, ya que la amenazó. Eva Benefield, hija de Douglas de un matrimonio anterior, elogió el veredicto en un video de TikTok filmado afuera del tribunal. “Después de cuatro años de espera, mi padre obtuvo la justicia que se merece”, dijo.

La fiscalía y la defensa coincidieron en general en el origen de la pareja: un encuentro casual en un evento político en Florida en 2016 que dio lugar a un “romance relámpago” de 13 días y a unas nupcias rápidas entre la ex bailarina profesional y el acaudalado donante republicano, que tenían 24 y 54 años, respectivamente, cuando se conocieron. El matrimonio de cuatro años incluyó un fracaso muy publicitado de su intento de fundar una compañía de ballet en Carolina del Sur; una niña nacida durante un período de distanciamiento; y, más tarde, acusaciones de violencia doméstica, según documentos judiciales.

El veredicto de homicidio involuntario concluye un caso de violencia doméstica y disputa por custodia en Florida (Tiktok/evatheafreakindiva)

El intenso romance que había existido entre ella y su marido fracasó y los fiscales alegan que Benefield intentó resolver sus intentos fallidos de obtener la custodia exclusiva de su hijo, matando a Douglas. La defensa describió a Douglas como alguien que a menudo portaba un arma oculta “lista para disparar” y dijo que anteriormente le había arrojado un arma cargada, había golpeado a su perro y había disparado al techo para calmarla mientras usaba la manipulación y el abuso para controlar a su esposa, mucho más joven que él.

El tiroteo mortal ocurrió en la casa de Florida donde Benefield vivía con su madre en septiembre de 2020. Ella se estaba preparando para mudarse a Maryland, donde Douglas también se mudaría, pero viviría por separado, según documentos judiciales. La discusión comenzó por la noche, después de que Douglas llegara a la casa mientras Benefield estaba empacando su camión de mudanzas compartido.

La defensa de Benefield solicitó sin éxito que se anulara el caso en virtud de la ley de “defensa propia” de Florida, alegando que Benefield le disparó a su ex marido en defensa propia después de que él se negara a dejar de avanzar hacia ella. Douglas había sido brusco con Benefield durante toda la noche mientras ella preparaba las maletas, empujándola y golpeándola, dijo su abogado durante el juicio.

Los fiscales argumentaron que Benefield no presentaba lesiones, salvo un raspón no relacionado, y dijeron que las heridas de bala en el cuerpo de Douglas indican que no estaba de cara a ella cuando fue alcanzado. También citaron el hecho de que Benefield se mudó a Florida para vivir con su madre durante el embarazo, y luego dio a luz sin decirle nada a Douglas y tratando de impedirle que viera a su hijo durante los siguientes seis meses.

La fiscal estatal adjunta Suzanne O’Donnell reconoció en sus argumentos finales que la violencia doméstica es un “problema real”. O’Donnell admitió que, si bien algunos cónyuges maltratados se encuentran en circunstancias en las que deben usar métodos letales de autodefensa, Benefield no estaba en esa situación.

“Esta acusada utilizó la violencia doméstica y las acusaciones de violencia doméstica para avanzar en su objetivo”, dijo O’Donnell. “Y su objetivo era: quería la custodia exclusiva de ese niño a cualquier precio”. Ashley Benefield ahora espera la sentencia, donde enfrenta un máximo de 30 años de prisión.