Levantó 60,5 kilos en una sentadilla mientras avanzaba en monociclo y logró un récord Guinness

Jason Auld estableció un récord Guinness al completar una sentadilla con 60,5 kilogramos sobre un monociclo (Créditos: Guinness World Records)

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El británico Jason Auld estableció un récord Guinness al completar la sentadilla con mayor peso mientras se desplazaba en monociclo. Levantó una barra de 60,5 kilogramos sobre los hombros y la marca fue certificada el 29 de agosto de 2026, según informó Guinness World Records.

Auld, de 38 años, se puso de pie sobre el monociclo, sostuvo la barra con ambas manos y adoptó la posición necesaria para iniciar el ejercicio. Para mantener el equilibrio durante el descenso, soltó una mano de la barra y tomó el asiento del vehículo. Después recuperó la postura, se estabilizó y avanzó.

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El desafío reunía dos exigencias. El atleta debía controlar el movimiento de la rueda y, a la vez, impedir que la barra se desacomodara al bajar y subir. Durante los entrenamientos, los 60 kilos pasaron de ser una meta difícil a un problema técnico que podía resolver.

El atleta soltó una mano de la barra durante el descenso para sujetar el asiento y mantener el equilibrio (Créditos: Guinness World Records)

“Durante mucho tiempo, la sentadilla con barra sobre un monociclo fue una idea ridícula que tenía en la cabeza. Y ahora es un título de Guinness World Records”, afirmó Auld en declaraciones recogidas por la organización.

“El número importa, por supuesto. Es un récord de fuerza, pero lo que más significa para mí es responder la pregunta original: ‘¿Se puede hacer?’”, agregó el hombre que creó la categoría del récord.

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El movimiento exigió adaptar la forma de hacer una sentadilla

En una sentadilla habitual, el deportista apoya la barra sobre la espalda y la controla con las dos manos. Para Auld, esa postura no servía por completo, ya que necesitaba sujetar el monociclo en el punto más bajo del ejercicio.

Para alcanzar esa posición, recurrió a una técnica utilizada en las pruebas de monociclo. Al llevar el asiento hacia adelante, liberó el espacio necesario para descender, aunque esa modificación lo dejó con una sola mano para controlar la barra.

La modificación técnica requirió mover el asiento hacia adelante para permitir el movimiento de la sentadilla (Créditos: Guinness World Records)

Auld se preguntó si la maniobra podía realizarse dentro de los límites físicos del cuerpo humano. “¿Era siquiera posible? No me refiero a si yo podía hacerlo, sino a si las leyes de la física y los límites del cuerpo humano implicaban que nunca ocurriría”, planteó.

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Auld convirtió una afición adolescente en una carrera profesional

“Empecé a montar en monociclo a los 14 años porque buscaba atención de una forma contraria a la habitual. No me interesaba especialmente ser el mejor en algo que todos los demás hacían. Me interesaba más descubrir qué podía hacer de forma diferente”, contó.

Su trayectoria incluye el levantamiento de 68 kilogramos por encima de la cabeza mientras circulaba en monociclo. El estadounidense Dan Galanto superó después esa marca con 93,71 kilogramos.

El deportista inició la práctica del monociclo a los 14 años con el objetivo de seguir una disciplina diferente (Créditos: Guinness World Records)

Auld también alcanzó 1,15 metros en un salto a una caja desde el monociclo. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Londres, el Gran Premio de Abu Dabi y una actividad benéfica para el rey Carlos III, según Guinness World Records.

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La fuerza y el equilibrio orientan sus próximos desafíos

Además de su trabajo como artista y deportista, Auld obtuvo la certificación de entrenador personal en 2023. Quería entender mejor cómo responde el cuerpo a los ejercicios que exigen fuerza y control de la postura al mismo tiempo.

“Tradicionalmente se nos enseña que la estabilidad y la fuerza no van juntas. Si el cuerpo lucha por mantener el equilibrio, no se puede expresar la misma cantidad de fuerza que desde una posición estable”, sostuvo. Auld considera que sus años de práctica sobre una rueda ponen a prueba esa idea en su caso.

Auld sostiene que la práctica sobre una rueda cuestiona la teoría que separa la estabilidad de la fuerza (Créditos: Guinness World Records)

El atleta señaló que le resulta importante que otras personas intenten superar sus marcas. “Cuando estaba en la escuela me daba algo de vergüenza admitir que quería ser monociclista profesional porque, francamente, ni siquiera sabía qué era eso. Lo intenté y abrí un camino donde no había ninguno”, dijo.

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El británico planea seguir buscando desafíos de fuerza sobre el monociclo. Su consejo para quienes quieren alcanzar una marca es atender a las ideas que persisten, incluso si parecen poco razonables: “No hace falta saber exactamente cómo se conseguirá algo antes de empezar”.