Compraron una habitación en un hotel icónico de Río de Janeiro, les prometieron vista al mar, pero el ventanal daba a una favela

La pareja aseguró que la publicidad mostraba una panorámica al mar y prometía ingresos inmediatos, pero al conocer la unidad descubrieron que daba a la comunidad de Rocinha. Iniciaron una denuncia

La pareja demandó al Hotel Nacional de Río por recibir una habitación con vista a Rocinha en vez de la vista al mar prometida en la publicidad (Captura de video)

La ilusión de invertir en una propiedad con vista privilegiada al mar llevó a una pareja a adquirir una unidad en el emblemático Hotel Nacional, en São Conrado, Zona Sur de Río de Janeiro. La propuesta incluía no solo el atractivo de la ubicación, sino también la promesa de beneficios económicos inmediatos y una experiencia exclusiva. Sin embargo, al visitar el inmueble, descubrieron que la habitación se orientaba hacia la comunidad de Rocinha, en lugar del paisaje anunciado. Esta diferencia entre expectativa y realidad motivó el inicio de acciones legales.

El contrato firmado por la pareja establecía el pago de 50.658,29 reales. Los compradores sostienen que las imágenes promocionales destacaban una panorámica de la playa, mientras que la unidad entregada ofrecía una vista completamente distinta. Frente a esa situación, solicitaron la rescisión del contrato, la devolución de 5.000 reales abonados en concepto de comisión y una indemnización por daños morales de 20.000 reales, distribuidos en partes iguales.

Según la pareja, durante la negociación se les aseguró que la unidad generaría ingresos desde la siguiente Navidad. Más tarde descubrieron que la explotación económica del inmueble solo podría comenzar en 2064, es decir, dentro de 39 años. De acuerdo con el medio local O Globo, este cambio en las condiciones fue el detonante para la denuncia y el reclamo por presunta publicidad engañosa.

El contrato ascendía a 50.658,29 reales e incluía la promesa de ingresos inmediatos, pero la explotación económica solo será posible en 2064 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posición del hotel y fundamentos legales

Ante la presentación de la demanda, la administración del Hotel Nacional manifestó su disposición a contactar a los clientes para resolver la situación. La empresa aseguró que sus procedimientos se basan en la transparencia y el cumplimiento de la ley, específicamente el Código Civil, la Ley del Distrato y la normativa de multipropiedad.

De acuerdo con el hotel, la ubicación de cada unidad y sus características se detallan en la documentación contractual y la convención condominial. La administración sostiene que cualquier modificación debe registrarse mediante acuerdo mutuo. El Hotel Nacional opera bajo el régimen de multipropiedad hotelera, regulado por la Ley nº 13.777/2018, que exige claridad sobre períodos de uso, administración compartida y condiciones de explotación económica.

El hotel reafirmó su compromiso con la calidad del servicio y la resolución de conflictos de manera equitativa. La institución resaltó la importancia de la seguridad jurídica y la transparencia en sus relaciones comerciales, y reiteró su interés en alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes.

Multipropiedad y derechos de los compradores

Según precisó O Globo, el modelo de multipropiedad permite que varios titulares compartan una misma unidad durante distintos períodos. Según la legislación brasileña, los contratos deben reflejar con precisión los derechos de uso y las condiciones de administración y explotación. En este caso, la pareja argumenta que la información recibida durante la negociación no coincidía con lo anunciado en la oferta ni con lo acordado verbalmente.

El reclamo legal de los compradores exige la rescisión del contrato, la devolución del corretaje y una indemnización por presunta publicidad engañosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia pone en evidencia la necesidad de revisar cuidadosamente la documentación previa a cualquier compra inmobiliaria. Especialistas en derecho recomiendan contar con asesoramiento profesional antes de concretar este tipo de transacciones. La falta de correspondencia entre la publicidad y las condiciones reales puede derivar en disputas legales con consecuencias para ambas partes.

En Brasil, la Ley de Multipropiedad busca proteger los intereses de los consumidores y asegurar transparencia en la gestión de propiedades turísticas. El conflicto en el Hotel Nacional de Río de Janeiro subraya la relevancia de estos marcos regulatorios. Los tribunales valoran tanto la documentación como la publicidad presentada por las empresas en casos de conflicto.

Impacto en el sector y expectativas de resolución

El caso generó repercusión en el ámbito inmobiliario y entre organismos de defensa del consumidor. De acuerdo con O Globo, el Hotel Nacional, reconocido por su historia y ubicación, enfrenta ahora la atención pública sobre la transparencia de sus procesos de venta. Su administración informó que todas las operaciones cumplen la normativa vigente y que prioriza mantener la confianza de los clientes.

La pareja espera una decisión judicial que contemple la devolución de los importes pagados y una compensación por los daños sufridos. El resultado de la demanda dependerá de la evaluación de la documentación y la correspondencia entre lo promocionado y lo entregado. Ambas partes expresaron su voluntad de alcanzar un acuerdo, aunque el proceso legal sigue abierto.

La controversia resalta la importancia de la información clara y precisa en el sector hotelero e inmobiliario. Los inversores buscan seguridad y transparencia al adquirir este tipo de propiedades. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente relevante para futuras operaciones similares en el mercado turístico brasileño.

