“Dale campeón”: así recibe un grupo de argentinos a su amigo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

El video generó cientos de comentarios en las redes sociales (TikTok: @scaglionetta)

El encuentro parecía uno más dentro de una rutina compartida entre amigos en Argentina, hasta que un gesto inesperado transformó la escena y la volvió viral en redes sociales. Un joven venezolano llegó a una reunión sin imaginar que, al cruzar la puerta, se encontraría con una reacción cargada de emoción y simbolismo, en un momento marcado por la atención internacional sobre Venezuela.

El video, publicado en TikTok por el usuario @scaglionetta, registra el instante exacto en el que el joven es recibido por el grupo. Apenas lo ven aparecer, los presentes lo rodean entre sonrisas, aplausos y un clima festivo que va creciendo segundo a segundo. El canto de “Dale campeón...”, acompañado por abrazos y saltos, definen el momento.

“Llega tu amigo venezolano después de la liberación”, escribió el creador del video, quien agregó en la descripción de la publicación: “Siempre con el pueblo venezolano”.

La reacción no fue casual ni espontánea sin contexto. La reunión coincidió con la captura del exdictador Nicolás Maduro, un hecho que generó impacto inmediato entre comunidades venezolanas en el exterior.

El joven venezolano fue recibido entre abrazos y cánticos por un grupo de amigos argentinos durante una reunión informal (TikTok)

Para muchos migrantes, la información fue recibida como un punto de inflexión tras años de crisis, exilio y distanciamiento forzado de su país de origen.

En ese marco, el recibimiento adquirió un significado que fue más allá de lo personal. El festejo colectivo expresó alivio, apoyo y empatía, no solo hacia el joven venezolano, sino hacia una diáspora que sigue de cerca cada novedad política vinculada a su país.

El clip se viralizó rápidamente y acumuló miles de reproducciones y comentarios. “Todo es ‘dale campeón’ en Argentina”, “Así me recibieron en mi trabajo aquí en Argentina”, “No nos va a alcanzar la vida para agradecerle a los argentinos lo increíbles que han sido con nosotros”, “Esos son amigos” y “Gracias por apoyarnos en nuestra primera coronación de gloria”, son algunos de los mensajes.