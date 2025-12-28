Una confusión en una carta a Papá Noel terminó con una sandwichera y un video viral

El video se volvió viral en las redes sociales (Instagram: @yamilsantoro)

Una niña protagonizó un episodio viral tras un malentendido con su carta a Papá Noel. La menor esperaba recibir una máquina para hacer squishy (juguete antiestrés hecho de espuma), pero, debido a la confusión al leer su nota escrita a mano, recibió otro regalo.

El video del momento fue difundido en la cuenta de Instagram @yamilsantoro y rápidamente se multiplicó en distintas plataformas, generando reacciones y comentarios de usuarios, que comenzaron a preguntarse qué había pasado con el pedido original de la pequeña.

En las imágenes, la niña abre su regalo navideño con expectativa y se sorprende al descubrir que el paquete no contenía el juguete que había solicitado, sino una sandwichera, un objeto completamente distinto al que imaginaba encontrar bajo el árbol. La confusión se habría originado por la dificultad para interpretar la letra de la carta, lo que derivó en un regalo inesperado.

La difusión del video provocó comentarios divertidos y miles de anécdotas similares en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron la publicación y relataron experiencias propias vinculadas a errores en pedidos festivos o cartas a Papá Noel.

Asimismo, este episodio se sumó a las historias que, cada temporada, circulan en internet cuando situaciones cotidianas adquieren notoriedad viral.

“Motivación para que mejore la letra el próximo año”, “En un par de años va a ser un tesoro ese regalo”, “Ese es uno de los mejores regalos que te pueden hacer. Recuerdo levantarme a las 3 de la mañana y hacerme un sandwich con jamón y queso a cada rato” y “Papá creo que le compro para comer sanguchitos calentitos hecho por la nena”, son algunos de los comentarios en la publicación.