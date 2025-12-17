Virales

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló y el video recorrió las redes

La mujer comenzó a insultar al gerente y a acusar al personal de acoso, mientras les pedían que se retiraran del lugar. Sin escuchar quiso golpear a quienes grababan pero se cayó y siguió dando patadas desde la calle

El restaurante Hazie’s vivió escenas de violencia cuando dos clientes ebrios agredieron verbal y físicamente al personal, desatando un incidente que se viralizó tras ser grabado y difundido en redes sociales

Una noche de violencia sacudió el restaurante Hazie’s, uno de los locales más populares de San Francisco y co-propiedad del chef famoso Joey Altman, cuando una pareja en evidente estado de ebriedad protagonizó un altercado que terminó en agresión física al personal y una pelea en plena vía pública. El incidente, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, puso en evidencia los riesgos cotidianos que enfrentan los trabajadores de la gastronomía, según informó el Daily Mail.

El episodio comenzó la noche del sábado, cuando la pareja, cuya identidad no ha sido revelada, fue inicialmente atendida en una de las mesas del restaurante Hazie’s. De acuerdo con el bartender Miguel Marchese, la actitud de los clientes se tornó rápidamente hostil y su estado de embriaguez era imposible de disimular. “Era evidente que estaban ebrios”, relató Marchese al Daily Mail, añadiendo que ambos se mostraron verbalmente agresivos con una de las camareras y mantuvieron una conducta difícil desde el principio.

La pelea se extendió a la vía pública, donde la agresora arremetió contra el bartender y terminó cayendo al suelo entre gritos y llanto (Captura de video @unlimited_ls)

La situación escaló cuando el personal decidió negarles el servicio debido a su comportamiento. La mujer, visiblemente alterada, irrumpió en la cocina y detrás de la barra para gritar a los empleados, mientras su compañero intentaba intervenir. En medio de la confrontación, la mujer comenzó a insultar al gerente y a acusar al personal de acoso, mientras el gerente le pedía reiteradamente que abandonara el local. La tensión aumentó cuando la mujer, al ser escoltada hacia la salida, golpeó una de las cámaras que grababan la escena y continuó gritando a los empleados.

Marchese, quien intentó calmar la situación mediante gestos, describió cómo el ambiente se tornó caótico. “Estoy tratando de decirle con las manos: ‘Vamos a calmarnos, es hora de irse’. Y todo se descontrola”, explicó al Daily Mail. La mujer fue finalmente levantada y llevada hacia la salida por el bartender, pero la violencia no terminó ahí. Ya en la vereda, la agresora arremetió físicamente contra Marchese, propinándole patadas y sujetándole el cabello con fuerza. “Ella me envuelve el pelo en la mano y tira con todas sus fuerzas. Fue una situación complicada”, detalló el bartender.

Mientras empleados y transeúntes intentaban liberar a Marchese del agarre de la mujer, la pelea se extendió a la calle. Tras zafarse, el bartender arrojó el teléfono de la agresora para distraerla, lo que permitió que se soltara y corriera por la acera, donde terminó cayendo al suelo y llorando. Su pareja intentó ayudarla, pero ella lo rechazó con gritos y empujones. El video del altercado, que rápidamente se viralizó, muestra también cómo el hombre empujó a otros empleados, mientras la mujer continuaba forcejeando con el personal antes de ser finalmente retirada del lugar.

La mujer, en estado de ebriedad, insultó al gerente y acusó al personal de acoso antes de ser retirada del local por empleados (Captura de video @unlimited_ls/ X)

El Daily Mail recogió testimonios de testigos y empleados que intentaron intervenir para controlar la situación. A pesar de la gravedad de la agresión, Marchese afirmó que no presentará cargos y consideró el incidente como parte de la rutina en el sector. “Esta es la vida de un camarero”, afirmó el bartender, quien lleva más de ocho años trabajando en hostelería. Según su experiencia, este tipo de episodios no son aislados y reflejan la frecuencia con la que los trabajadores del sector servicios enfrentan insultos, agresiones físicas y verbales, y situaciones de riesgo en su jornada laboral.

El contexto de violencia en restaurantes y bares de ciudades como San Francisco ha sido motivo de preocupación para quienes trabajan en la industria. Marchese, en declaraciones al Daily Mail, subrayó que la exposición constante a este tipo de incidentes obliga a los empleados a desarrollar una gran capacidad de resiliencia y fortaleza personal.

