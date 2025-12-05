Virales

El impactante video de un surfista cuando fue arrastrado por una ola gigante en la playa portuguesa de Nazaré

El brasileño Carlos Burle fue asistido en el mar. El accidente estremeció a la comunidad internacional de surfistas y el operativo de rescate desafió los límites del coraje

Guardar
La playa de Nazaré, famosa por sus olas gigantes, fue escenario del accidente que puso en vilo a la comunidad internacional del surf

El surfista brasileño Carlos Burle, de 58 años, sufrió un accidente el miércoles 3 de diciembre al ser arrastrado por una ola gigante mientras surfeaba en Nazaré, en el distrito de Leiria, Portugal, un lugar reconocido mundialmente por su notable tamaño de olas y su atractivo para los deportes extremos.

El incidente, reportado por Daily Mail, movilizó a la comunidad del surf y a los servicios de emergencia, que consiguieron rescatarlo y estabilizarlo luego del accidente.

Burle, considerado un ícono del surf brasileño, perdió el equilibrio al intentar surfear una de las olas más imponentes de Nazaré y fue arrastrado por la masa de agua y espuma. Según informaciones recogidas en medios brasileños, quedó a la deriva en condiciones graves, lo que generó preocupación entre los presentes y la comunidad internacional del surf.

El operativo de rescate contó
El operativo de rescate contó con la rápida intervención de Lucas Chumbo y Willyam Santana, quienes lograron salvar a Burle en el mar (Captura de video)

El rescate ocurrió en dos etapas. Primero, Lucas Chumbo, compañero habitual de entrenamiento de Burle, lo localizó en el mar y activó el chaleco salvavidas, lo que permitió que el accidentado mantuviera la cabeza fuera del agua. Poco después, Willyam Santana se sumó a la operación y completó el rescate al trasladar a ambos surfistas hasta la orilla. Daily Mail subrayó la reacción inmediata de los colegas de Burle, resaltando la preparación y la solidaridad que distinguen a los deportistas de olas gigantes.

Una vez en tierra, Burle recibió atención de personal de rescate y bomberos, quienes le suministraron oxígeno antes del traslado al hospital para una evaluación médica. De acuerdo con Daily Mail, el surfista fue dado de alta tras varios exámenes y se encontraba en buen estado de salud, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores y familiares.

Horas después, Burle utilizó sus redes sociales y envió un mensaje de calma a quienes seguían su situación. En su publicación, agradeció el apoyo recibido y confirmó que se encontraba consciente y estable, además de anunciar que regresaría a Brasil ese mismo día.

El accidente de Burle en
El accidente de Burle en Nazaré resaltó la importancia del trabajo en equipo y la preparación en deportes extremos (Captura de video)

El episodio en Nazaré puso de relieve la importancia del trabajo en equipo y la preparación en el surf de olas gigantes. La comunidad internacional del surf siguió de cerca el desenlace, mientras Daily Mail y otros medios destacaron la valentía y la reacción ágil de los involucrados.

Tras el incidente, Burle expresó su gratitud por las muestras de apoyo y anticipó que pronto compartirá más detalles sobre la experiencia vivida en una de las playas más desafiantes del mundo. En su última publicación de Instagram señaló: “La paradoja es que momentos extremos como este me hacen sentir aún más vivo y con más ganas de perfeccionar mi desempeño. Gracias por el cariño, amigos”.

Temas Relacionados

Carlos BurleSurf de olas gigantesNazaréAccidente de surfPortugalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Contrataron a una banda para tocar Chamamé en un velatorio y el video sorprendió en las redes

Un grupo musical fue invitado para ponerle música al triste momento y la publicación no tardó en hacerse viral

Contrataron a una banda para

El lado B de “la caída de Ícaro” ante el sol: los secretos del salto en paracaídas que fue furor en redes

La preparación detrás de la imagen incluyó cálculos precisos, coordinación milimétrica entre fotógrafo y deportista y varios intentos fallidos. “Es la toma real más ridículamente falsa que he hecho”, afirmó el astrofotógrafo Andrew McCarthy

El lado B de “la

Subió al subte en Alemania y mostró cómo reaccionaron los pasajeros cuando los saludó en español

Una joven sorprendió a los pasajeros al hablarles en español, y generó una respuesta colectiva que rápidamente se viralizó en redes sociales y superó las 8 millones de visualizaciones en TikTok

Subió al subte en Alemania

En su primer día de trabajo le dijeron que antes de comenzar debían interpretar el Himno Nacional y el resultado se hizo viral

Una joven fue sorprendida por una insólita broma de sus nuevos compañeros de trabajo y el video es furor en las redes sociales

En su primer día de

La pareja de una reconocida influencer murió semanas después de su primer aniversario de bodas: “Ha sucedido lo inimaginable”

Jamie Gill, marido de la creadora de contenido irlandesa, Niamh Cullen falleció a los 33 años luego de enfrentar una grave enfermedad diagnosticada poco después de su boda, celebrada en Italia en noviembre de 2024

La pareja de una reconocida
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

El estremecedor caso del hombre

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis