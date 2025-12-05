El impactante video de un surfista cuando fue arrastrado por una ola gigante en la playa portuguesa de Nazaré

La playa de Nazaré, famosa por sus olas gigantes, fue escenario del accidente que puso en vilo a la comunidad internacional del surf

El surfista brasileño Carlos Burle, de 58 años, sufrió un accidente el miércoles 3 de diciembre al ser arrastrado por una ola gigante mientras surfeaba en Nazaré, en el distrito de Leiria, Portugal, un lugar reconocido mundialmente por su notable tamaño de olas y su atractivo para los deportes extremos.

El incidente, reportado por Daily Mail, movilizó a la comunidad del surf y a los servicios de emergencia, que consiguieron rescatarlo y estabilizarlo luego del accidente.

Burle, considerado un ícono del surf brasileño, perdió el equilibrio al intentar surfear una de las olas más imponentes de Nazaré y fue arrastrado por la masa de agua y espuma. Según informaciones recogidas en medios brasileños, quedó a la deriva en condiciones graves, lo que generó preocupación entre los presentes y la comunidad internacional del surf.

El operativo de rescate contó con la rápida intervención de Lucas Chumbo y Willyam Santana, quienes lograron salvar a Burle en el mar (Captura de video)

El rescate ocurrió en dos etapas. Primero, Lucas Chumbo, compañero habitual de entrenamiento de Burle, lo localizó en el mar y activó el chaleco salvavidas, lo que permitió que el accidentado mantuviera la cabeza fuera del agua. Poco después, Willyam Santana se sumó a la operación y completó el rescate al trasladar a ambos surfistas hasta la orilla. Daily Mail subrayó la reacción inmediata de los colegas de Burle, resaltando la preparación y la solidaridad que distinguen a los deportistas de olas gigantes.

Una vez en tierra, Burle recibió atención de personal de rescate y bomberos, quienes le suministraron oxígeno antes del traslado al hospital para una evaluación médica. De acuerdo con Daily Mail, el surfista fue dado de alta tras varios exámenes y se encontraba en buen estado de salud, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores y familiares.

Horas después, Burle utilizó sus redes sociales y envió un mensaje de calma a quienes seguían su situación. En su publicación, agradeció el apoyo recibido y confirmó que se encontraba consciente y estable, además de anunciar que regresaría a Brasil ese mismo día.

El accidente de Burle en Nazaré resaltó la importancia del trabajo en equipo y la preparación en deportes extremos (Captura de video)

El episodio en Nazaré puso de relieve la importancia del trabajo en equipo y la preparación en el surf de olas gigantes. La comunidad internacional del surf siguió de cerca el desenlace, mientras Daily Mail y otros medios destacaron la valentía y la reacción ágil de los involucrados.

Tras el incidente, Burle expresó su gratitud por las muestras de apoyo y anticipó que pronto compartirá más detalles sobre la experiencia vivida en una de las playas más desafiantes del mundo. En su última publicación de Instagram señaló: “La paradoja es que momentos extremos como este me hacen sentir aún más vivo y con más ganas de perfeccionar mi desempeño. Gracias por el cariño, amigos”.