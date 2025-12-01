En su primer día de trabajo le dijeron que antes de comenzar debían interpretar el Himno Nacional y el resultado se hizo viral

En su primer día de trabajo, le hicieron creer que debían cantar el himno cada mañana

El primer día en un nuevo empleo suele estar cargado de nerviosismo y expectativas. Para Maca, su llegada a la empresa DKS se convirtió en una experiencia inolvidable que trascendió los límites de la oficina. Todo comenzó con una supuesta tradición: cada mañana, antes de iniciar las actividades laborales, los empleados debían detenerse y entonar el Himno Nacional Argentino.

Aunque la joven notó lo inusual de la situación, la seriedad con la que sus nuevos compañeros lo encararon hizo que se sumara inmediatamente, convencida de que se trataba de una costumbre institucional. La escena, grabada y luego subida a TikTok, se viralizó rápidamente y convirtió a Maca en protagonista involuntaria de uno de los videos del momento en las redes sociales.

Apenas pisó la oficina, Maca se mostró dispuesta a adaptarse y a integrarse al grupo. Sin embargo, la recepción que le tenían preparada era en realidad una broma cuidadosamente planeada. Sin risas ni señas que la alertaran, sus compañeros esperaron el momento justo: al sonar las primeras estrofas del himno, todos adoptaron una actitud solemne y empezaron a cantar con absoluto compromiso. Ante este escenario, y sin sospechar la verdadera naturaleza de lo que ocurría, Maca no dudó en participar, contagiada por la aparente formalidad del resto.

Maca vivió una bienvenida inolvidable en su primer día de trabajo gracias a una broma institucional

La escena quedó registrada en un video grabado por los integrantes de DKS, quienes mantenían el semblante serio para no poner en evidencia la mentira. La joven, sorprendida pero decidida, se unió al canto y llegó a preguntar en el grupo de WhatsApp de la empresa si esa rutina se realizaba todos los días. Los empleados, fieles a la broma, le respondieron que efectivamente era una tradición, prolongando por algunos minutos más el engaño.

La revelación llegó minutos después: todo era parte de un chiste preparado para su bienvenida y la escena había sido grabada con el objetivo de compartirla en la cuenta de TikTok de DKS (@dks_media). La reacción genuina de Maca y la coreografía perfecta de sus compañeros llamaron la atención de miles de usuarios en redes sociales.

El video viral de la broma del himno nacional en DKS supera el millón de reproducciones en TikTok

Una vez publicado el video, la repercusión fue casi inmediata. El clip acumuló rápidamente más de un millón de reproducciones, superó los 61 mil “me gusta” y recibió más de 520 comentarios. La mayoría de las respuestas al vídeo reflejaban el asombro y la diversión de los internautas: “Jajaja, te imaginas que sea en serio todos los días”, escribió un usuario. Otros, entre risas, celebraron la ocurrencia del equipo: “Bienvenida Maca jajaja”. Algunos comentarios expresaron empatía hacia la protagonista, considerándola “pobrecita” por el desconcierto que vivió, mientras que otros aplaudieron la originalidad de la práctica de integración.

La descripción del video reforzó el tono amable detrás de la broma, con un mensaje de bienvenida: “Bienvenida Maca! DKS es tu casa”. De este modo, el episodio no solo sirvió para integrar a la nueva empleada, sino que también posicionó a la empresa como generadora de un momento viral que resonó en las redes sociales y humanizó el proceso de llegada a un nuevo puesto de trabajo.