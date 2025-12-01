Virales

En su primer día de trabajo le dijeron que antes de comenzar debían interpretar el Himno Nacional y el resultado se hizo viral

Una joven fue sorprendida por una insólita broma de sus nuevos compañeros de trabajo y el video es furor en las redes sociales

Guardar
En su primer día de trabajo, le hicieron creer que debían cantar el himno cada mañana

El primer día en un nuevo empleo suele estar cargado de nerviosismo y expectativas. Para Maca, su llegada a la empresa DKS se convirtió en una experiencia inolvidable que trascendió los límites de la oficina. Todo comenzó con una supuesta tradición: cada mañana, antes de iniciar las actividades laborales, los empleados debían detenerse y entonar el Himno Nacional Argentino.

Aunque la joven notó lo inusual de la situación, la seriedad con la que sus nuevos compañeros lo encararon hizo que se sumara inmediatamente, convencida de que se trataba de una costumbre institucional. La escena, grabada y luego subida a TikTok, se viralizó rápidamente y convirtió a Maca en protagonista involuntaria de uno de los videos del momento en las redes sociales.

Apenas pisó la oficina, Maca se mostró dispuesta a adaptarse y a integrarse al grupo. Sin embargo, la recepción que le tenían preparada era en realidad una broma cuidadosamente planeada. Sin risas ni señas que la alertaran, sus compañeros esperaron el momento justo: al sonar las primeras estrofas del himno, todos adoptaron una actitud solemne y empezaron a cantar con absoluto compromiso. Ante este escenario, y sin sospechar la verdadera naturaleza de lo que ocurría, Maca no dudó en participar, contagiada por la aparente formalidad del resto.

Maca vivió una bienvenida inolvidable
Maca vivió una bienvenida inolvidable en su primer día de trabajo gracias a una broma institucional

La escena quedó registrada en un video grabado por los integrantes de DKS, quienes mantenían el semblante serio para no poner en evidencia la mentira. La joven, sorprendida pero decidida, se unió al canto y llegó a preguntar en el grupo de WhatsApp de la empresa si esa rutina se realizaba todos los días. Los empleados, fieles a la broma, le respondieron que efectivamente era una tradición, prolongando por algunos minutos más el engaño.

La revelación llegó minutos después: todo era parte de un chiste preparado para su bienvenida y la escena había sido grabada con el objetivo de compartirla en la cuenta de TikTok de DKS (@dks_media). La reacción genuina de Maca y la coreografía perfecta de sus compañeros llamaron la atención de miles de usuarios en redes sociales.

El video viral de la
El video viral de la broma del himno nacional en DKS supera el millón de reproducciones en TikTok

Una vez publicado el video, la repercusión fue casi inmediata. El clip acumuló rápidamente más de un millón de reproducciones, superó los 61 mil “me gusta” y recibió más de 520 comentarios. La mayoría de las respuestas al vídeo reflejaban el asombro y la diversión de los internautas: “Jajaja, te imaginas que sea en serio todos los días”, escribió un usuario. Otros, entre risas, celebraron la ocurrencia del equipo: “Bienvenida Maca jajaja”. Algunos comentarios expresaron empatía hacia la protagonista, considerándola “pobrecita” por el desconcierto que vivió, mientras que otros aplaudieron la originalidad de la práctica de integración.

La descripción del video reforzó el tono amable detrás de la broma, con un mensaje de bienvenida: “Bienvenida Maca! DKS es tu casa”. De este modo, el episodio no solo sirvió para integrar a la nueva empleada, sino que también posicionó a la empresa como generadora de un momento viral que resonó en las redes sociales y humanizó el proceso de llegada a un nuevo puesto de trabajo.

Temas Relacionados

Redes socialesViralesTikTokNewsroom BUE

Últimas Noticias

La pareja de una reconocida influencer murió semanas después de su primer aniversario de bodas: “Ha sucedido lo inimaginable”

Jamie Gill, marido de la creadora de contenido irlandesa, Niamh Cullen falleció a los 33 años luego de enfrentar una grave enfermedad diagnosticada poco después de su boda, celebrada en Italia en noviembre de 2024

La pareja de una reconocida

Un perro venció al cáncer y su festejo en la calle se volvió viral en TikTok

Magnus emocionó a millones cuando su dueño celebró públicamente su recuperación con una caravana espontánea que despertó gestos de apoyo, bocinazos y mensajes de aliento

Un perro venció al cáncer

La historia de Scott Parazynski, el astronauta que llevó una piedra lunar al Everest

Una hazaña reconocida internacionalmente demuestra cómo la superación personal puede conectar la investigación científica fuera de la Tierra con la pasión por explorar los lugares más remotos

La historia de Scott Parazynski,

Globi, el pez cofre que conquistó corazones en TikTok con su rutina de caricias y chorritos de agua

Con más de tres millones de visualizaciones, se volvió el favorito de las redes al demostrar que los peces también pueden crear lazos y expresar emociones sorprendentes con los humanos

Globi, el pez cofre que

Pumuckel, el caballo más pequeño del mundo, conquista corazones en Alemania con su labor de terapia

El diminuto animal no solo rompió récords por su tamaño, sino que también se ha convertido en una verdadera celebridad gracias a su ternura y su trabajo ayudando a niños y adultos en situaciones difíciles

Pumuckel, el caballo más pequeño
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
La emoción de Ivonne Guzmán

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano