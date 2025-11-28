Virales

Globi, el pez cofre que conquistó corazones en TikTok con su rutina de caricias y chorritos de agua

Con más de tres millones de visualizaciones, se volvió el favorito de las redes al demostrar que los peces también pueden crear lazos y expresar emociones sorprendentes con los humanos

Guardar
Globi, el pez viral de las redes sociales

La historia de Globi comenzó como tantas otras: con un sencillo video publicado en TikTok que luego se viralizó en las redes sociales. Sin embargo, rápidamente trascendió a fenómeno viral, alcanzando más de tres millones de reproducciones y superando el medio millón de “me gusta” en pocos días. Quien desató la ola de ternura fue la usuaria conocida como Kam (@bbk.a.m), mostrando en su cuenta a su pez cofre, Globi, con el mensaje: “El mejor amigo del hombre es Globi”. Desde entonces, el pequeño pez se convirtió en motivo de conversación para miles de usuarios que descubrieron, a través de estas imágenes, una faceta poco conocida del mundo acuático.

Globi: personalidad y comportamientos singulares

Globi, el pez cofre viral
Globi, el pez cofre viral en TikTok, sorprende a millones con su comportamiento único y carismático

A diferencia de lo que muchos asumen sobre los peces, el caso de Globi exhibe conductas inesperadas que lo distinguen notablemente. Su dueña resalta desde el principio: “La próxima vez que alguien diga que los peces no tienen personalidad o no piensan, mostrales a Globi”. Globi es descrito como un “gordito mimoso”, apodo cariñoso que resume tanto su aspecto como su temperamento. El video muestra escenas donde el pez, con evidente familiaridad, reacciona a la presencia de su dueña asomándose en el acuario e, incluso, arrojando chorritos de agua en señal de entusiasmo, una conducta que denota vínculo y reconocimiento hacia la joven.

La descripción de Kam en el video deja entrever la inteligencia del animal y su capacidad para asociar estímulos: “Globi es nuestro pez cofre que vive acá, es este gordito que ya nos reconoce y se emociona y si asoma un poco la mano empieza a escupir agua porque quiere que me apure a tocar”, explica. Este sencillo gesto fue suficiente para derribar prejuicios sobre la supuesta falta de emociones o consciencia en los peces.

Una relación cercana: Globi y su dueña

El vínculo entre Globi y
El vínculo entre Globi y su dueña se fortalece con rutinas diarias de alimentación y caricias tras la comida

Más allá de la mera observación, el vínculo entre el animal y la joven va un paso más allá, desarrollándose una rutina diaria peculiar. Globi no solo expresa su emoción al percibir a su dueña, sino que además ha incorporado hábitos que refuerzan su relación. “No solo tira agua, sino que come de mi mano”, comenta la joven, mientras se observa cómo el pez acepta alimento directamente de la palma, una conducta poco común en la mayoría de las especies.

El video muestra, además, cómo Globi solo permite las caricias de su dueña luego de comer, subrayando una dinámica de confianza mutua: “Me escupe agua porque quiere que me apure” y “una vez que le doy de comer, después me deja acariciarlo”. Toda la secuencia denota una comunicación y entendimiento sorprendentes entre animal y cuidadora.

La repercusión: Globi y la empatía colectiva

El video de Globi supera
El video de Globi supera los tres millones de reproducciones y medio millón de 'me gusta' en redes sociales

El impacto de la historia se extendió rápidamente gracias a la viralización del video. En pocos días, miles de personas comentaron y manifestaron su sorpresa ante el comportamiento del pez. Entre los más de 3.650 mensajes se leen frases como: “Te amo Globi, gracias por tener personalidad” o “Imaginate lo feliz que sería en su hábitat natural”.

El caso no solo generó empatía y ternura, sino que también motivó conversaciones sobre la inteligencia y sensibilidad de animales frecuentemente subestimados. Globi se convirtió en un símbolo de la capacidad de los peces para establecer lazos, acaparando el cariño del público y reivindicando, con cada gesto, el valor de los vínculos entre humanos y animales acuáticos.

Temas Relacionados

ViralesRedes socialesTikTokNewsroom BUE

Últimas Noticias

Pumuckel, el caballo más pequeño del mundo, conquista corazones en Alemania con su labor de terapia

El diminuto animal no solo rompió récords por su tamaño, sino que también se ha convertido en una verdadera celebridad gracias a su ternura y su trabajo ayudando a niños y adultos en situaciones difíciles

Pumuckel, el caballo más pequeño

Detuvieron a una influencer gastronómica que comía en restaurantes de lujo y pretendía pagar con videos en las redes

El arresto por presuntos fraudes en restaurantes de alto nivel de Nueva York impulsó a los dueños a alertarse entre sí y fortalecer la colaboración para proteger a sus negocios frente a conductas similares

Detuvieron a una influencer gastronómica

El influencer y entrenador de fitness, Dmitry Nuyanzin murió tras un peligroso reto viral de atracones

El creador de contenido ruso, de 30 años, intentó subir más de 22 kilos para luego perderlos, mientras registraba los cambios en su cuerpo. Su caso reaviva el debate sobre los riesgos de someterse a retos alimenticios extremos para captar atención en internet

El influencer y entrenador de

Conmoción en Filipinas por la muerte de una pareja de influencers con tres días de diferencia

El caso de Gina Lima e Iván César Ronquillo mantiene en vilo a seguidores y familiares, mientras surgen nuevas hipótesis y detalles aún sin esclarecer

Conmoción en Filipinas por la

Una influencer brasileña inicia un tratamiento de recuperación tras un procedimiento estético clandestino

Juliana Oliveira, conocida en redes sociales como Juju do Pix, fue sometida a una cirugía reconstructiva gratuita para revertir los efectos de una mala praxis que marcó su vida desde 2017. Imágenes sensibles

Una influencer brasileña inicia un
DEPORTES
Antes de la clasificación para

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar

La chicana de Verón antes del choque de Estudiantes con Central Córdoba: “¿Quién está en el VAR? Te bajan la mística en dos minutos”

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA y aseguró: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”

Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años

TELESHOW
Luis Brandoni sufrió un problema

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: “Estoy trabajando mucho la aceptación”

Milo J recordó sus inicios en la música y reveló en qué gastó su primer sueldo

INFOBAE AMÉRICA

Asfura, Moncada y Nasralla: los

Asfura, Moncada y Nasralla: los tres candidatos para suceder a Xiomara Castro en Honduras

Operativo de Israel en el sur de Siria: capturaron a tres terroristas y “varios fueron eliminados”

Crisis cambiaria en Bolivia: el Gobierno estima que en nueve meses los ahorristas podrán recuperar sus dólares

Rafael Grossi: “Las Naciones Unidas deben acordarse para qué fueron creadas”

De Delfos a Woodstock: cómo nació el fenómeno global de los festivales de música