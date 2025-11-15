Virales

Un joven entró a la casa de su abuela y quedó helado al ver al perro familiar en medio de un ritual

Un caniche fue el protagonista de un video que sorprendió. El clip se viralizó con más de dos millones de reproducciones

Guardar
El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @francopardo246)

Un joven argentino compartió un video grabado en la casa de su abuela que se volvió viral, fundamentalmente por no poder creer con lo que se encontró apenas atravesó la puerta.

Es que al ingresar al hogar, el usuario identificado como @francopardo246 se encontró con una escena inesperada: su abuela realizaba el tradicional ritual de curar el empacho, pero en esta ocasión, el destinatario era el perro caniche de la familia.

El animal, sostenido por otra mujer sentada, se convirtió en el centro de la atención familiar al quedarse tranquilo durante el proceso y sin alterarse ante la llegada del joven.

Un joven no podía creer
Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela (TikTok)

La reacción de Franco ante la situación quedó registrada en el video. Sorprendido, exclamó: “Esto ya es una banda”, una frase que sintetizó el asombro y el humor del momento y que rápidamente conectó con la audiencia de la plataforma.

El video no tardó en captar la atención de miles de usuarios. En poco tiempo, superó las dos millones de reproducciones y sumó cerca de 283.000 “me gusta”, cifras que reflejan el interés por contenidos que combinan costumbres familiares argentinas y situaciones cotidianas con mascotas.

“Pensar que los perritos antes comían pasto para el estómago”, “La nueva generacion de nietos”, “¿Y cómo está el paciente?“, ”La cara del perrito", “Mi marido también le cura el empacho así a nuestras perritas... Es algo normal”, “Nos merecemos el dólar a 20.000″ y “Amigo me trajo muchos recuerdos mí abuela también hacía lo mismo a los perros”, son algunos de los mensajes en la publicación que se viralizó.

Temas Relacionados

TikTokCostumbres argentinasMascotasViralEmpachoPerrosNewsroom BUE

Últimas Noticias

La emocionante historia de Ramón, un cachorro rescatado dentro de una valija que conmueve a las redes sociales

El perro, de nueve meses, fue hallado dentro de una maleta junto a un contenedor de basura, generando una ola de solidaridad, repudio y apoyo tras conocerse su delicado estado de salud

La emocionante historia de Ramón,

Un farmacéutico compartió las insólitas consultas que recibe a diario y el video revolucionó las redes

Con historias cargadas de humor y situaciones insólitas, Nicolás logró que miles de personas se identifiquen y comenten sus videos, mostrando el lado más divertido del trabajo detrás del mostrador

Un farmacéutico compartió las insólitas

Detalló los tres requisitos para tener una cita con ella y desató un debate en TikTok: “¿Mi vara está muy alta?”

Los mensajes sobre los criterios en las relaciones se ampliaron en redes sociales, lo que motivó a miles de personas a compartir sus experiencias y reflexiones

Detalló los tres requisitos para

Japón: una mujer de 32 años se casó con un hombre hecho con ChatGPT

El enlace simbólico entre Kano y Lune Klaus, un personaje virtual, despierta preguntas sobre el impacto de la tecnología en la vida afectiva y la aceptación social de nuevas formas de vínculo

Japón: una mujer de 32

Una mujer con cáncer terminal logró cumplir su último deseo y murió tras la boda

La conmovedora despedida de Jade Tabra, que adelantó su casamiento ante el avance de la enfermedad, generó reacciones de solidaridad y admiración en la comunidad local y redes sociales por la fortaleza mostrada por la familia

Una mujer con cáncer terminal
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

La disputa del título de la Fórmula 1: Oscar Piastri contó detalles de su relación con Lando Norris y la postura de McLaren

La calculadora del descenso: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre la lucha por la permanencia y un posible desempate

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

TELESHOW
Las fotos íntimas de Barby

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

INFOBAE AMÉRICA

Así es la imponente estatua

Así es la imponente estatua de la Virgen María que inauguraron en Brasil: es más grande que el Cristo Redentor

El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood y advirtió que el cine está en peligro

Por qué el aceite de oliva fue mucho más que un alimento en la antigüedad

Preocupación en Brasil por la expansión del narco: lavado de dinero, aumento de la violencia y debate por la ley antifacciones

Taiwán acusó al régimen chino de ejercer “amenazas híbridas” contra Japón y de poner en riesgo la estabilidad regional