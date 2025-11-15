Un joven entró a la casa de su abuela y quedó helado al ver al perro familiar en medio de un ritual

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @francopardo246)

Un joven argentino compartió un video grabado en la casa de su abuela que se volvió viral, fundamentalmente por no poder creer con lo que se encontró apenas atravesó la puerta.

Es que al ingresar al hogar, el usuario identificado como @francopardo246 se encontró con una escena inesperada: su abuela realizaba el tradicional ritual de curar el empacho, pero en esta ocasión, el destinatario era el perro caniche de la familia.

El animal, sostenido por otra mujer sentada, se convirtió en el centro de la atención familiar al quedarse tranquilo durante el proceso y sin alterarse ante la llegada del joven.

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela (TikTok)

La reacción de Franco ante la situación quedó registrada en el video. Sorprendido, exclamó: “Esto ya es una banda”, una frase que sintetizó el asombro y el humor del momento y que rápidamente conectó con la audiencia de la plataforma.

El video no tardó en captar la atención de miles de usuarios. En poco tiempo, superó las dos millones de reproducciones y sumó cerca de 283.000 “me gusta”, cifras que reflejan el interés por contenidos que combinan costumbres familiares argentinas y situaciones cotidianas con mascotas.

“Pensar que los perritos antes comían pasto para el estómago”, “La nueva generacion de nietos”, “¿Y cómo está el paciente?“, ”La cara del perrito", “Mi marido también le cura el empacho así a nuestras perritas... Es algo normal”, “Nos merecemos el dólar a 20.000″ y “Amigo me trajo muchos recuerdos mí abuela también hacía lo mismo a los perros”, son algunos de los mensajes en la publicación que se viralizó.