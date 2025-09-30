El inquietante momento en el que una pitón gigante sorprendió a una mujer que dormía en el sillón de su casa

Serpiente gigante aterroriza a anciana mientras dormía

Un video viral generó impacto y alerta en las redes sociales: las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en que una pitón de gran tamaño se deslizó sobre las piernas de una mujer que dormía profundamente en su sofá. La inesperada irrupción del reptil en un entorno doméstico alimentó el debate sobre el riesgo que representa la fauna salvaje en zonas habitadas.

En la grabación, registrada el 26 de septiembre pasado, a las 0.49, la mujer aparece recostada, totalmente ajena al peligro. La pitón avanza lentamente por la sala y termina posándose sobre sus piernas. La escena, difundida por medios como Daily Mail y A2 CNN, llamó la atención por el contraste entre la aparente seguridad del hogar y la irrupción inesperada del animal.

Una pitón salvaje se desliza sobre las piernas de una anciana dormida en su casa, generando alarma en redes sociales

Durante el video, el reptil no muestra señales de agresión, pero su tamaño y su presencia en el interior de la vivienda bastaron para generar preocupación entre los usuarios. La mujer permanece dormida y golpea con sus piernas cuando siente que algo la está molestando sin sospechar la cercanía de la serpiente gigante. El incidente evidencia la vulnerabilidad que puede existir incluso en espacios considerados protegidos.

El episodio adquirió una dimensión especial cuando la mujer, tras sentir movimiento sobre sus piernas, realizó un gesto automático: apartó con la mano lo que suponía que era su gato. Este acto rutinario refleja la costumbre de convivir con mascotas e ilustra el desconocimiento total de la verdadera naturaleza del visitante. El desconcierto inicial y el paso de la normalidad al asombro otorgaron una dimensión humana al suceso.

El video del insólito encuentro entre la serpiente gigante y la mujer dormida se viraliza y provoca debate sobre la convivencia con fauna salvaje

Momentos después, la mujer reaccionó pensando que se trataba de su mascota. Solo al abrir los ojos comprendió la magnitud de lo ocurrido al ver la silueta de la pitón desplazándose a pocos metros. El susto fue inmediato: la tranquilidad se transformó en alarma cuando advirtió la verdadera amenaza.

El video registró el instante en que la protagonista, ya plenamente despierta, observó cómo la serpiente continuaba su trayecto sin mostrar signos de atacar. A pesar de la intensidad de la situación, no hubo consecuencias físicas para la mujer. El animal siguió su camino y salió de la sala, mientras ella asimilaba, aún en estado de asombro, lo sucedido.

Las imágenes circularon ampliamente aunque hasta el momento se desconoce dónde sucedió el encuentro.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Usuarios advirtieron sobre los riesgos de los encuentros con fauna silvestre y señalaron la importancia de extremar la precaución en regiones propensas a este tipo de incidentes. El caso reavivó el debate sobre los límites entre los entornos urbanos y la presencia de especies salvajes, enfatizando la necesidad de medidas preventivas.

La imprevisibilidad de la naturaleza, la intensidad emocional del momento y la sensación de vulnerabilidad confluyeron en este video, que ya funciona como recordatorio sobre la importancia de la vigilancia en zonas susceptibles a la presencia de serpientes.