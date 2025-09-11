Virales

Un bebé se volvió viral por su melena a los 5 meses y su madre asegura que dice que no piensa cortarle el pelo

Noah, un pequeño de Oregón, se convirtió en furor en redes sociales por su abundante cabello negro, mientras su madre comparte videos virales y enfrenta la atención pública y digital que genera su hijo

Por Nazareno Rosen

El bebé Noah conquista las redes sociales con su melena salvaje a los cinco meses

A sus cinco meses de edad, Noah ha conquistado las redes sociales y cautivado a miles de usuarios gracias a su impresionante melena negra, convirtiéndose en el protagonista de múltiples videos virales publicados por su madre, Liliana Yáñez, residente de Oregón. Su singular cabellera generó una oleada de reacciones tanto en espacios públicos como en las plataformas digitales, donde el pequeño se ha transformado en un fenómeno. Liliana relata a PEOPLE: “El cabello de mi hijo en realidad es un poco difícil de peinar”, y comparte que este rasgo distintivo de Noah se ha vuelto el centro de atención en su día a día y en cada salida familiar.

La viralización de Noah comenzó con los videos espontáneos que Liliana comparte a través de TikTok, registrando el adorable y llamativo aspecto de su hijo. Cada vez que la familia sale a la calle, la atención es inmediata. “Por suerte, solo ha recibido comentarios y reacciones positivas en público”, explica Liliana a PEOPLE, quien admite sentirse abrumada por el interés que suscita su hijo, aun cuando procura adaptarse a la sobreexposición: “¡Ahora estoy mentalizada para cuando tenemos que ir a la tienda o sacar a los niños a dar un paseo!”

La madre de Noah, Liliana Yáñez, comparte la experiencia de la viralidad y la atención pública

El salto a la viralidad digital también expuso a Noah y a su familia a un escrutinio mucho mayor. Según relata Liliana, a pesar de que la gran mayoría de las reacciones han sido afectuosas y divertidas en la vida real, la experiencia en internet puede ser distinta: “Las redes sociales son definitivamente un entorno diferente. A la gente no le gusta ser grosera a través de una pantalla ni hacer comentarios innecesarios cuando tanta gente es amable y divertida”, afirma. Ante los pocos comentarios negativos, la madre enfrenta la situación de forma directa: “Ser amable no está de más. ¡Yo simplemente bloqueo a los que he pillado e ignoro al resto!”

Liliana, madre de dos hijos, confesó que transita un proceso de adaptación frente a la constante atención que genera la melena de Noah y a la exposición que esto implica en medios y redes. Si bien agradece el cariño recibido, no deja de destacar el reto que implica mantener la privacidad y el bienestar familiar en un entorno tan visible.

El cuidado del cabello de Noah no sigue rutinas especiales, según su madre

Sobre el cuidado del cabello de Noah, Liliana asegura no aplicar ningún tratamiento especial ni seguir una rutina estricta. “¡La verdad es que no hago nada especial ni tengo ninguna rutina!”, comenta. Suele variar el champú según el aroma que le apetezca para el día y alterna entre lavanda o manzanilla. Revela además que la dificultad para peinar al bebé es real: “La verdad es que es un poco difícil peinarlo porque tiene tantos mechones y un remolino tan fuerte que tengo que usar mucha gomina o no se queda en su lugar”. Finalmente, opta por soluciones prácticas, como usar solo un poco de agua, peinar y dejar secar al aire para que su volumen destaque de forma natural.

Liliana planea evitar cortes drásticos en el cabello de Noah y valora su singularidad

Aunque Liliana reconoce que en el futuro será inevitable cortar el cabello de Noah, por ahora no tiene prisa: “¡Definitivamente empezaría con pequeños cortes!” y recuerda cómo un corte inicial alteró la textura del cabello de su primer hijo: “Tenía algunas ondas en el pelo de bebé, y ahora lo tiene muy liso, como el de su padre”. Sobre Noah, asegura que desea “evitar un corte de pelo drástico, sobre todo porque es tan preciado ahora mismo”. Además, anticipa que si llega el momento de un cambio, guardará un recuerdo de esa cabellera especial en el baúl familiar.

