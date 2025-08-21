Virales

Dejó una reseña negativa en un restaurante por dar comida gratis a un vecino y la respuesta del dueño fue implacable

El caso se convirtió en un ejemplo de compromiso social y generó reconocimiento en la comunidad digital

Por Newsroom Infobae

Un restaurante de Palermo Hollywood se volvió el centro de una conversación viral sobre solidaridad y empatía, luego de que un cliente criticara públicamente al local por ofrecer comida gratuita a una persona en situación de calle. La respuesta del dueño, defendiendo su decisión y explicando el trasfondo del gesto, generó una ola de apoyo en redes sociales y en la plataforma de reseñas, donde decenas de usuarios celebraron la actitud del establecimiento.

El incidente comenzó cuando Alex Bonifacio, un cliente que había desayunado en el restaurante, publicó una reseña negativa en Google. Con el título “Ideal para homeless”, Bonifacio reconoció la calidad de la comida, aunque mencionó que “a veces viene un poco salada”, y expresó su descontento al ver que una persona sin hogar recibía atención gratuita en el local. Este comentario no pasó desapercibido para el dueño, quien decidió responder de manera pública y directa.

Gesto solidario del restaurante y reacción del cliente

En su contestación, el responsable del restaurante explicó que la persona cuestionada se llama Marco, conocido en el barrio como Tweety, y que es un vecino de la zona desde hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada del propio local. El dueño detalló que el hombre atraviesa una situación de vulnerabilidad y actualmente vive frente al restaurante. “Qué injusto sería no darle una mano y más aún en días tan fríos, ¿no? Pero entendemos que tus preocupaciones sean el nivel de sal en la comida. Nosotros nos seguiremos preocupando por recibir a todos y vos por la sal en tu comida“, expresó en su respuesta.

Tras la respuesta, Bonifacio replicó: “Si estás en situación de calle, andá a Cuadra que comés gratis, viven de darle de comer a los que están en situación de calle y no de los $45.300 que salió mi desayuno para dos personas”. Después de este comentario, el cliente no recibió más respuestas por parte del local.

Apoyo en redes sociales y reseñas positivas

La postura del restaurante frente a la queja se viralizó en X (antes Twitter) y motivó a numerosos usuarios a manifestar su apoyo. Las calificaciones positivas y los mensajes de aliento comenzaron a multiplicarse en Google, donde los clientes destacaron la humanidad y la solidaridad del equipo.

Entre las reseñas que se sumaron tras el episodio, los usuarios elogiaron la actitud del restaurante y subrayaron el valor de su gesto. Comentarios como “Un lugar que se permite dar una mano cuando otro lo necesita”, “Excelentes seres humanos” y “Muy rico todo y además, gente muy humana y solidaria con quienes no la están pasando bien” reflejaron el reconocimiento de la comunidad hacia la decisión de priorizar la ayuda a quienes más lo necesitan.

El caso consolidó al restaurante de Palermo Hollywood como un ejemplo de compromiso social, recibiendo el respaldo de quienes valoran la generosidad y la inclusión en los espacios públicos.

