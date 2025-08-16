El hallazgo insólito de una turista argentina en Nueva York: su habitación tenía vista directa a un cementerio

La joven pagó 60 dólares por noche y descubrió que la ubicación detrás del cementerio justificaba la oferta económica (TikTok: @micascapino)

Una turista argentina se volvió protagonista de una experiencia viral tras descubrir que la ventana de su alojamiento en Nueva York ofrecía una vista directa a un cementerio.

El hallazgo, registrado en un breve video y compartido en TikTok, generó sorpresa y humor tanto en la joven como en el grupo de viajeros que la acompañaba.

Al abrir las cortinas de su habitación durante sus vacaciones en la ciudad estadounidense, la usuaria identificada como @micascapino se encontró con una fila de tumbas como único paisaje visible. “Me pregunto por qué mi alojamiento en Nueva York estaba tan barato”, escribió en la publicación, reflejando la ironía ante la inesperada explicación del bajo precio del hospedaje.

La turista, identificada como @micascapino, compartió su hallazgo y generó risas entre sus seguidores

La repercusión fue inmediata: en pocos días, la publicación superó los tres millones y medio de visualizaciones y sumó cerca de 488.000 “me gusta”. La viralización del contenido atrajo la atención de miles de usuarios, quienes compartieron anécdotas similares o comentaron sobre las sorpresas que puede deparar el mercado inmobiliario neoyorquino.

Entre los comentarios, abundaron las bromas y reflexiones sobre la importancia de revisar cuidadosamente las características y la ubicación de los alojamientos antes de concretar una reserva, especialmente en destinos internacionales donde los precios pueden variar considerablemente por detalles que no siempre se mencionan en los anuncios.

“Con vista al futuro”, “Los vecinos se mueren por conocerte”, “Tiene vecinos premium”, "Sacás un par de nombres para los futuros hijos", “¿Ya empezaron con la decoración de Halloween?“, ”Vecinos callados al menos", “Al menos estará en paz” y “Saluda a mi abuelo por favor”, son algunos de los mensajes.

Ante las consultas, la creadora del video confirmó que el lugar ya no está disponible para alquiler y, en referencia al costo, reveló que pagó 60 dólares por noche para dos personas. Asimismo, agregó que se encontraba a 20 minutos de Times Square.