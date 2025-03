“Es insalubre”: un profesor expone la dificultad de corregir trabajos con mala caligrafía y desata un debate viral

Un profesor compartió en redes sociales su frustración al corregir un trabajo ilegible (Foto: Freepik)

Un docente, cuya identidad no ha sido revelada pero que aparentemente reside en Argentina, ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir una queja sobre la calidad de la caligrafía de uno de sus alumnos.

El profesor, a través de su cuenta de X @edurandarte, publicó una imagen de un trabajo escrito a mano que, debido a su letra ilegible y los numerosos tachones en medio de los párrafos, resultaba extremadamente complicado de leer y corregir.

En su publicación, el docente expresó su frustración con un mensaje contundente: “Que vuelva caligrafía ya. Es insalubre corregir trabajos así”.

La publicación rápidamente captó la atención de los usuarios de redes sociales, acumulando más de dos millones de visualizaciones en un corto período de tiempo. La situación no solo generó empatía entre otros docentes, sino que también provocó una avalancha de comentarios humorísticos que comparaban la caligrafía del estudiante con la de un médico al escribir recetas.

“Ibuprofeno 400 mg, uno cada 12 horas durante tres días. Amoxicilina 500 mg, ácido clavulánico 125 mg, un comprimido cada 8 horas durante 7 días. Está clarísima la receta” y “Cuando no entiendo, no los corrijo más. Los llamo para que me lean y ni ellos mismos se entienden. Hasta tengo la teoría de que lo hacen a propósito, ponen en el medio cualquier cosa. No entiendo = no corrijo”, son algunos de los mensajes destacados.

Casos como este evidencian que la habilidad de escribir de manera legible sigue siendo fundamental, especialmente en situaciones donde no se dispone de medios electrónicos para presentar trabajos.