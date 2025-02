La extinción de la escritura a mano: una pérdida silenciosa en la era digital

La escritura a mano, esencia de la comunicación humana, se desvanece en un mundo cada vez más digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escritura a mano, un acto fundamental en la historia de la comunicación humana, está desapareciendo gradualmente en una sociedad cada vez más digitalizada. La transición hacia las pantallas y los teclados ha convertido al bolígrafo en un objeto casi obsoleto en la vida cotidiana.

Sin embargo, en este proceso de cambio, nos enfrentamos a una serie de pérdidas que van más allá de la simple capacidad de escribir con tinta sobre papel: la desaparición de habilidades cognitivas, experiencias sensoriales y conexiones históricas.

El auge de la firma mecánica y la deshumanización de la escritura

Uno de los reflejos más claros de esta transformación es la popularización del autopen, un dispositivo mecánico que replica la firma de una persona sin que esta deba intervenir físicamente.

El autopen, dispositivo que replica firmas, desata debates sobre la autenticidad y la deshumanización de la escritura (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta tecnología, común en oficinas gubernamentales de Estados Unidos como el Capitolio o el Pentágono, ha generado controversias en distintas ocasiones.

En 2004, por ejemplo, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld fue criticado por utilizar un autopen para firmar cartas de condolencias dirigidas a las familias de soldados caídos.

El uso de firmas automatizadas también ha alcanzado el mundo del arte y la literatura. En 2022, los seguidores de Bob Dylan se sintieron estafados al descubrir que las ediciones limitadas de su libro The Philosophy of Modern Song, vendidas como autografiadas por el músico, en realidad habían sido firmadas con un autopen. El propio Dylan terminó reconociendo públicamente su error y lo atribuyó a presiones contractuales.

Un declive impulsado por las reformas educativas

El retroceso de la escritura a mano se ha acelerado en gran medida debido a cambios en los sistemas educativos. En Estados Unidos, los Estándares Estatales Básicos Comunes ya no requieren que los estudiantes aprendan escritura cursiva.

Finlandia eliminó la enseñanza de esta forma de escritura en 2016, y Suiza ha reducido su instrucción en varios niveles escolares.

Según un estudio, más del 33% de los estudiantes tienen dificultades para escribir de manera legible el alfabeto en mayúsculas y minúsculas.

La eliminación de la caligrafía cursiva en programas educativos limita el acceso a documentos históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de eliminar la caligrafía de los planes de estudio se basa en la idea de que no todas las habilidades pueden enseñarse en el aula y que los recursos deben centrarse en aquellas más útiles para el mundo moderno.

Como afirmó un miembro de la junta escolar de Greenville, Carolina del Sur: “No puedes hacer todo. Algo tiene que irse”.

Sin embargo, al abandonar la escritura cursiva, muchos niños tampoco pueden leerla, perdiendo así el acceso a textos históricos y documentos fundamentales.

El impacto cognitivo y sensorial de la desaparición de la escritura a mano

El abandono de la escritura manual no solo supone una pérdida cultural, sino también una reducción de ciertas capacidades cognitivas.

Escribir a mano activa áreas del cerebro vinculadas con el aprendizaje, la memoria y la motricidad fina de una manera que el uso del teclado no logra replicar.

Escribir a mano activa áreas del cerebro vinculadas con el aprendizaje y la memoria de forma única (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los psicólogos Pam Mueller y Daniel Oppenheimer compararon el rendimiento de estudiantes que tomaban apuntes a mano con aquellos que lo hacían en una computadora portátil.

Su estudio concluyó que los estudiantes que escribían a mano retenían mejor la información y obtenían mejores resultados en preguntas conceptuales.

Esto se debe a que la escritura manual, al ser más lenta, obliga a sintetizar el contenido en lugar de transcribirlo palabra por palabra, fomentando un procesamiento más profundo de la información.

El acto de escribir como expresión humana

Más allá de su impacto en la educación y la medicina, la escritura a mano representa una experiencia sensorial y emocional única.

La novelista Mary Gordon argumenta que la escritura manual implica una conexión física con la realidad: “Nos recuerda que, por muy profundamente que nos perdamos en nuestra imaginación, habitamos un mundo corpóreo”.

En la literatura, la caligrafía ha sido un elemento narrativo clave en múltiples historias. En Casa desolada de Charles Dickens, Lady Dedlock reconoce la letra de su antiguo prometido en un documento legal, lo que desata una serie de acontecimientos que revelan su mayor secreto.

¿Un futuro sin escritura a mano?

El avance de la digitalización no solo está eliminando la escritura manual, sino que también está alterando nuestra relación con el mundo físico.

La velocidad de la tecnología nos ha llevado a priorizar la eficiencia sobre la experiencia táctil y emocional de escribir con la propia mano.

Escribir a mano requiere paciencia y un ritmo más pausado, lo que fomenta un tipo de cognición situada que nos conecta con nuestro entorno de manera más profunda.

La investigación de Mueller y Oppenheimer resalta los beneficios cognitivos de los apuntes a mano frente a los digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso en un mundo digitalizado, la artesanía y lo hecho a mano siguen teniendo un valor especial. La demanda de productos artesanales en plataformas como Etsy sugiere que aún buscamos objetos con una marca humana.

La escritura artesanal sobrevive como símbolo de conexión humana, incluso en la era de tecnologías avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta apreciación de lo hecho a mano muchas veces se da de forma indirecta: en lugar de practicar la caligrafía o la escritura, nos conformamos con ver imágenes de manuscritos o tutoriales de caligrafía en redes sociales.

La extinción de la escritura a mano es un reflejo de cómo las tecnologías emergentes están reconfigurando nuestra forma de aprender, recordar y comunicarnos.

Sin embargo, su desaparición no es inevitable. La imprenta no erradicó la caligrafía, y el teclado no tiene por qué borrar por completo la escritura manual.