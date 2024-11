“Me van a van a hacer llorar”: el emocionante gesto de tres jóvenes con el conductor del auto que las llevaba al festival Creamfields

El chofer del auto, un apasionado del festival, asistió 14 veces y mostró un llavero vintage de hace 20 años (@agusnucera)

Creamfields, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, dejó este año una anécdota que conmovió a miles en las redes sociales. Agustina Nucera, una joven argentina, compartió en su cuenta de TikTok un momento único que se llevó a cabo antes de llegar al evento que se celebró el 17 y 18 de noviembre en el Parque de la Ciudad. Su publicación, titulada “El Uber es fanático de la Creamfields y no tiene entrada”, acumuló 1,3 millones de reproducciones y más de 210 mil “me gusta”.

Todo comenzó cuando la creadora de contenido y sus dos amigas abordaron un auto pedido por una aplicación para dirigirse al festival, cuya última edición en el país se había realizado en 2015. Durante el trayecto, descubrieron que el chofer era un apasionado de Creamfields. Según contó Agustina a Infobae, el hombre mencionó que había asistido en 14 ocasiones y les mostró un llavero vintage del evento de hace 20 años, recordando su amor por la música electrónica.

“No me lo olvido más en la vida”

Pero lamentablemente el hombre que manejaba el vehículo no había podido conseguir entradas para la de este año: “dijo que ese día habían ido su hermano y sus amigos, pero él no”, detalló Nucera. Después de escuchar su relato, las tres jóvenes decidieron sorprenderlo. Una de las amigas gestionó desde su celular las entradas sobrantes de unos amigos que no asistirían. “Listo, ahí te conseguí otra”, le anunció mientras el conductor, emocionado, respondía: “Las amo, chicas. Me van a hacer llorar en serio, me muero”.

Después de darle las entradas, el conductor agradeció a las jóvenes entre risas y lágrimas: "Esto no me lo olvido más en la vida" (@agusnucera)

La autora del video explicó que, al escuchar su historia, ella y sus amigas se pusieron de acuerdo de inmediato: “Nos escribimos por las notas del celular para no decirle en voz alta, y las tres estuvimos de acuerdo en regalárselas. Él se súper emocionó, casi llora, y hasta le dimos otra entrada para su novia”.

El video capturó la reacción del chofer, que visiblemente conmovido, agradeció entre risas y lágrimas: “Esto no me lo olvido más en la vida”. Agustina le respondió con humor: “Somos tus ángeles de la guarda esta noche”.

Comentarios y repercusión en las redes

La mayoría de los usuarios destacaron el accionar de las jóvenes: “Qué lindo como hicieron feliz a un fan de la música electrónica”, “Ese señor debe ser un tipazo” y “Hermoso gesto, unas genias”.

Un comentario particular llamó la atención: “La novia es mi mamá”, a lo que la tiktoker le respondió: “Moría por encontrarlos. ¿Cómo la pasaron?”. Al ser consultada por la veracidad del comentario, Agustina confirmó al medio que se trataba verdaderamente de la hija de la pareja del conductor: “después la novia nos mandó fotos de los dos en la fiesta”, concluyó contenta.

