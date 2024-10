Una joven relató su cita fallida y su descargo se hizo viral: “Me insistió para salir y terminé pagando 70 mil pesos en tragos”

La influencer explicó cómo una cita que debía ser simple terminó con un gasto inesperado de 70.000 pesos en un bar (@_victoriapuig)

Las citas fallidas son una experiencia que muchos suelen enfrentar al adentrarse en el mundo de las relaciones. @_victoriapuig decidió compartir su frustración en TikTok después de una salida que no salió como esperaba. El video titulado “Me insistió para salir y terminé pagando 70.000 pesos en tragos”, acumula ya más de 240 mil reproducciones y desató un debate sobre las reglas no escritas de quién paga en las citas.

Victoria explicó que un antiguo conocido, con quien había perdido el contacto, la invitó a salir insistentemente. A pesar de que ella no estaba muy convencida, aceptó. El plan fue tomar unos tragos en un lugar “caro” que él mismo eligió. Después de seis tragos cada uno, la mujer decidió que era hora de terminar la noche y pidió la cuenta, sacando su tarjeta con la intención de dividir el gasto a la mitad, como suele hacer en sus citas. Pero la sorpresa llegó cuando su acompañante nunca sacó la suya.

“Ya me empezaba a agarrar calor porque eran 70.000 pesos de tragos. A fin de mes, me rompés la economía”, manifestó y continuó: “Se levanta para ir al baño yo ahí temo por mi vida. Digo, listo se va a escapar, me va a dejar acá”. La protagonista admitió que se sintió muy incómoda y durante esos momentos de espera, decidió comunicarse con su familia para buscar apoyo emocional. Su papá la tranquilizó aconsejándole utilizar la tarjeta familiar: “Pagá con la extensión de la tarjeta, que esto es como una inversión a futuro para saber que no vas a estar con un pelotudo”, le recomendó su padre en broma.

Cuando le preguntaron porqué habían tomado tantos tragos cada uno, la autora del video respondió “porque es una persona que conozco hace años y nos estábamos poniendo al día” (@_victoriapuig)

El gesto que nunca llegó

Victoria contó que pagó toda la cuenta y no recibió ninguna oferta de transferencia por parte del hombre para abonar su parte. “Me mandó un mensaje después solo para decirme que llegó bien, algo que me importaba muy poco”, agregó, entre risas y frustración. Ella esperaba que su cita le pidiera el CBU o algún dato bancario.

El debate en redes sociales

Hubo quienes culparon a la joven por haber sacado la tarjeta primero. “Amiga, el error fue tuyo al sacar la tarjeta... le dejaste servida en bandeja tu intención de pagar”, comentó una usuaria. La creadora del video respondió defendiéndose: “No lo veo como un error. Lo más normal es que paguemos ambos si no fue acordado el ‘te invito yo’”.

Otros se identificaron con su frustración ante las citas fallidas. “Ay no, estoy de novia y a veces pienso en lo terrible que sería volver a tener citas y encontrarme tipos así”, escribió una persona, mientras que otra comentó: “Yo le hubiera dicho, ‘¿Qué onda? ¿Pagamos mitad y mitad?’”. También hubo espectadores que se mantuvieron firmes con la postura de que “quien invita, paga”: “Ni saco la tarjeta cuando me invitan”, escribió una usuaria.

