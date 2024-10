El particular motivo por el que una influencer se niega a dormir con su pareja que revoluciona las redes

El video causó debate en las redes sociales (TikTok: @martinaerregue)

Durante mucho tiempo, se ha dado por sentado que compartir la cama es una norma esencial en la convivencia de pareja. Sin embargo, una nueva tendencia está desafiando esta convención.

Aunque la idea puede parecer controvertida, muchos sostienen que esta decisión se basa en razones prácticas y personales que mejoran la calidad de vida de la pareja. Algunas investigaciones sugieren que tener un sueño de buena calidad es crucial para el bienestar físico y mental, lo que ha llevado a algunas personas a cuestionar la necesidad de dormir juntos como una obligación.

En ese sentido, las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta tendencia y un ejemplo de ello es Martina Erregue, una influencer que se ha hecho viral en TikTok por compartir su experiencia personal con esta decisión.

En un video que ha acumulado más de 2.4 millones de visualizaciones, Martina explica por qué ha optado por dormir sola, destacando que es una elección que le permite llevar a cabo su ritual de autocuidado nocturno sin interrupciones.

La mujer explica su rutina nocturna de autocuidado y genera un debate sobre las nuevas dinámicas en las relaciones de pareja (TikTok)

El clip de Martina no solo habla sobre dormir sola, sino que muestra en detalle el elaborado ritual de autocuidado que realiza cada noche antes de acostarse. Para ella, esta rutina es un momento sagrado en el que se concentra en su bienestar físico y emocional; incluye pasos como ponerse un gorro de seda para proteger el cabello, encender una vela aromática y seguir una extensa serie de tratamientos para la piel, que incluye mascarillas, sérums, bálsamo labial y hasta un perfume para relajarse.

La mujer resume su enfoque en una frase que acompaña su publicación: “Cuanto más fea me acuesto, más guapa me levanto”. Esto refleja cómo su prioridad durante la noche no es compartir la cama con su pareja, sino dedicarse a su cuidado personal.

El video de Martina ha generado una avalancha de comentarios en TikTok, donde usuarios de todo el mundo han compartido sus opiniones. Muchos se sintieron identificados con su rutina y la aplaudieron por normalizar algo que muchos hacen en silencio. Entre los comentarios más populares, algunos usuarios bromearon diciendo que la razón real detrás de su decisión era evitar los ronquidos de su pareja, mientras que otros la apoyaron, diciendo que tener un espacio personal por la noche es fundamental para mantener una relación sana.

Uno de los comentarios más destacados decía: “Gracias a Dios tengo un esposo comprensivo”, lo que pone de manifiesto que, para muchas personas, tener una pareja que respete el espacio personal y las decisiones de cada uno es clave para la convivencia. Otro usuario comentó: “El hombre indicado te va a ver guapa siempre. Te pongas como te pongas”, subrayando que el amor no debería depender de los rituales de belleza nocturnos o de compartir la cama.