Grabó a su hija durante años todos los inicios de clases y el video final acumuló más de 40 millones de reproducciones

El primer día de clases de Elizabeth se documentó desde su infancia hasta su adolescencia (@raypetelin)

El primer día de clases siempre está lleno de emociones, expectativas y muchas veces también de nervios tanto para los estudiantes como para sus padres. Pero para Ray Petelin, un meteorólogo de Pittsburgh, este día se convirtió en la ocasión perfecta para documentar el crecimiento de su hija, Elizabeth. Cada año, desde que la joven empezó en la primaria hasta su último año de secundaria, Ray la entrevistó para registrar sus pensamientos, aspiraciones y cambios a lo largo del tiempo. Lo que empezó como un recuerdo personal se volvió una tradición familiar que conmovió a más de 40 millones de personas que vieron el video en su cuenta de TikTok.

El video comienza con una Elizabeth ya adolescente que se acomoda en un sillón y su padre pronuncia: “Muy bien, aquí vamos”, y procede a pedirle a su hija que diga su nombre. Además, todos los años le preguntaba qué quería ser de grande. Las respuestas fueron cambiando con el tiempo, reflejando su crecimiento y desarrollo de intereses. Desde doctora y maestra hasta fisioterapeuta, la protagonista fue cambiando su vocación, pero siempre mantuvo el deseo constante de ayudar a los demás.

El resultado de las entrevistas anuales es un emotivo clip que alterna entre las respuestas de Elizabeth cuando era una niña pequeña, y sus reflexiones antes de su primer último día de colegio ya de adolescente. La compilación permite ver el crecimiento físico y la evolución de la relación entre padre e hija. Uno de los momentos más conmovedores se produce en la última entrevista, cuando Ray le dice que tanto él como su esposa están muy orgullosos de ella. Elizabeth le pregunta a su papá: “¿Vas a llorar?”, riéndose, y él se lo niega conteniendo su emoción.

El emotivo video de Ray y Elizabeth se vuelve viral, con 40 millones de vistas en TikTok convirtiéndolo en un fenómeno de Internet (@raypetelin)

Un fenómeno viral

La publicación se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, con más de 45 mil comentarios y 9 millones de likes de quienes quedaron estremecidos con la historia. Muchos usuarios elogiaron la constancia de Ray para capturar estos momentos únicos, mientras otros reflexionaron sobre el paso del tiempo y la importancia de compartir una relación sana con los hijos. Además, inspiró a otros padres del mundo a realizar la misma tradición: “Quiero hacer lo mismo con mi hijo”, “¿Cómo no se me ocurrió hacer esto con mi hermano?”, comentaron en el TikTok. Y sobre el final del video, varios admitieron haber derramado alguna lágrima: “Él no sé si lloró pero yo sí”, reconoció un usuario.

Además, en los comentarios, Ray dijo: “recomiendo a otros hacer esto. Es triste verlos crecer, pero emocionante ver en lo que se convirtieron”.