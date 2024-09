Viajó a Tailandia, cuestionó el agua de sus playas y el video generó debate en las redes sociales

El joven español compartió un vídeo en TikTok narrando humorísticamente su sorpresa por las costas tailandesas

Cuando uno planea un viaje a destinos exóticos como Tailandia, suele imaginarse playas paradisíacas de aguas cristalinas y momentos inolvidables bajo el sol. Sin embargo, hay detalles que no siempre se mencionan en las agencias de viajes. Esto es lo que descubrió Álvaro Zulueta, un joven español que, sorprendido por la experiencia, decidió compartirla en TikTok. En su video, que ya acumula más de medio millón de reproducciones, comenta entre risas que el agua del mar está tan caliente que parece lista para cocinar. “Le tiras unos fideos y te queda ya saladito. Solo tienes que echarle la salsa por todo lo alto”.

Los usuarios de TikTok no tardaron en comentar sus propias experiencias y opiniones sobre las aguas tailandesas, lo que provocó un interesante debate sobre las diferencias entre las playas del sudeste asiático y las de otras regiones. Algunos compartieron su preferencia por aguas más frescas, mientras que no faltaron quienes destacaron lo inusual que es disfrutar de una temperatura tan elevada al bañarse. Uno de los comentarios mencionaba: “En Galicia a 18°C y aquí estamos, tan contentos. No hace falta irse tan lejos para disfrutar de un buen baño”.

El clima cálido de Tailandia y sus aguas tropicales

Tailandia es conocida por sus playas paradisíacas, que se extienden a lo largo de tres grandes cuerpos de agua: el Mar de Andamán, el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional. Este país, ubicado en el sudeste asiático, goza de un clima tropical donde las temperaturas cálidas son constantes a lo largo del año, especialmente en el agua. Durante los meses de verano, que abarcan de junio a septiembre, la temperatura del agua en las playas puede alcanzar con facilidad los 30°C o más, lo que ofrece una experiencia muy diferente a la que se vive en destinos europeos como España, donde las aguas suelen ser mucho más frías.

Álvaro Zulueta contó su sorprendente experiencia en Tailandia a través de TikTok

En algunas zonas, como las playas del Golfo de Tailandia, la temperatura del agua llega a sentirse similar a la de una bañera, lo que resulta cómodo para algunos turistas pero inesperado para otros. Este fenómeno ha provocado reacciones mixtas entre los visitantes, como las que se vieron reflejadas en el video de Álvaro Zulueta, quien expresó su sorpresa por los 35°C que alcanzaba el agua. Sin embargo, para muchos viajeros, esta característica es parte del atractivo exótico de las playas tailandesas.

Las playas más hermosas de Tailandia

Entre las playas más destacadas se encuentra Railay Beach, en la provincia de Krabi, rodeada de imponentes acantilados de piedra caliza que atrae a escaladores y amantes de la naturaleza. Otro destino muy popular es Maya Bay, en la isla Phi Phi, famosa por su aparición en la película “La Playa”, lo que la ha convertido en un imán turístico.

Otras playas, como Thong Nai Pan Noi en Koh Phangan o Cape Panwa Beach en Phuket, son ideales para quienes buscan un poco más de tranquilidad y menos afluencia de turistas. A pesar de las altas temperaturas del agua, los visitantes siguen destacando la claridad cristalina del mar, que invita a bucear, hacer snorkel o simplemente relajarse.

Algunos comentaron que, aunque la temperatura del agua pueda ser elevada, prefieren este clima a las frías aguas de las costas europeas. “Yo estuve en Phuket. El agua era cristalina. Todas las playas en España están heladas para mí, adoro Tailandia”, decía uno de los comentarios más populares.