Le hicieron una sorpresa especial a su madre por el cumpleaños pero su reacción casi termina en tragedia

El video despertó risas entre los usuarios de TikTok (@guadisuarez)

Un video publicado por una usuaria de TikTok conocida como @guadisuarez se volvió viral en la plataforma, acumulando casi 370.000 reproducciones y alrededor de 28.000 “me gusta”. La grabación muestra un intento de sorprender a su madre con un regalo de cumpleaños que tomó un giro dramático.

En las imágenes de las calles de San Luis, se ve a la madre con los ojos vendados mientras se prepara para recibir el regalo sorpresa. Cuando finalmente le quitan la venda, puede ver que su regalo es un auto. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaban: la mujer, impactada, se desplomó repentinamente en el asfalto.

Sus hijas intentaron entre risas que reaccionara hasta que finalmente lograron que la madre despertara. Una vez recuperada, fue abrazada por sus hijas y pudo subirse al vehículo para probarlo.

La mujer terminó desplomada enm el piso tras ver el regalo que le hicieron sus hijas (TikTok)

“La humilde reacción de mi mamá”, escribió Guadi sobre el hecho que ocurrió en la provincia de San Luis. Asimismo, las jóvenes le decían a su mamá que se levantara, ya que la policía estaba a media cuadra del lugar y temían que los agentes las vieran.

En tanto, el video en TikTok no pasó desapercibido, por lo que el desenlace recibió todo tipo de reacciones por parte de los usuarios en la sección de comentarios. “Me la pusieron difícil. No sé si emocionarme, reírme o llorar”, “Che me desmayé de la emoción, pero hacia un rato que salía de diálisis, me ganó la emoción”, “Yo cuando me llegue la tarjeta este mes”, “No paro de reírme”, “Perdón pero lo vi 200 veces y en todas me reí” y “La retan a la madre encima, amé sus risas”, son algunos de los mensajes.