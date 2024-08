Estaba a un paso de conseguir trabajo pero todo cambió en la última entrevista por un detalle en su cuerpo

“Era para un puesto de camarero en un establecimiento premium", dijo (@colin_laoperaescarlata)

Un músico estadounidense, que vive en Los Ángeles, California, se encontraba en la etapa final de un proceso de selección para un puesto como mozo en un restaurante de alta gama. Sin embargo, sus expectativas de conseguir el trabajo se vieron frustradas por un detalle inesperado: sus tatuajes. Esta experiencia la compartió Colin Kenrick en sus redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

Colin, integrante de una banda local y con varios años de residencia en Los Ángeles, decidió buscar trabajo en la industria gastronómica a principios de este año. Entre sus opciones, encontró una vacante en un restaurante emblemático de la ciudad. “Era para un puesto de camarero en un establecimiento premium, aunque no de los más costosos. Se trataba de un lindo lugar”, recordó en una publicación en su cuenta de TikTok.

El proceso de selección constaba de tres etapas. Luego de completar un cuestionario inicial y superar los primeros filtros, fue convocado a una entrevista presencial con la gerente del restaurante. Durante la conversación, Colin y la gerente parecieron congeniar bien, lo que aumentó sus expectativas de ser contratado. “Ella parecía muy agradable y congeniamos bien durante la charla. En un momento de la entrevista, me sugirió que conociera al resto del staff. A este punto, yo estaba muy convencido de que iba a obtener el puesto”, explicó.

Sin embargo, hacia el final de la entrevista, la gerente le hizo una pregunta decisiva: si tenía algún tatuaje visible. Colin respondió afirmativamente y mostró sus tatuajes, fragmentos inmortalizados de una de sus canciones en ambos antebrazos. Fue entonces cuando la actitud de la gerente cambió drásticamente. “Enseguida, el ambiente de buena onda cambió por completo. Ella me dijo: ‘No creo que continuemos con el proceso de selección. No quiero hacerte perder más el tiempo’”, relató.

Ante esta situación, el joven intentó encontrar una solución, proponiendo cubrir sus tatuajes con maquillaje o usar camisetas de manga larga. No obstante, la gerente se mantuvo firme y finalizó la reunión, explicando que el restaurante tenía una estricta política interna que prohibía los tatuajes visibles. “Ella me respondió que contaban con una estricta política interna que prohibía los tatuajes visibles”, afirmó.



El joven expresó su desconcierto y frustración al respecto, señalando que en etapas previas del proceso de selección no se le había mencionado esta política, así como observaciones de empleados del mismo restaurante con tatuajes visibles, incluso más grandes que los suyos. “En ningún momento de las etapas anteriores me habían avisado nada sobre el tema de los tatuajes. Además, me acuerdo de que varias veces fui a comer a ese restaurante y vi empleados con tatuajes incluso más grandes que el mío”, comentó, especulando sobre posibles razones ocultas para su rechazo.

La historia compartida en TikTok recibió más de 500.000 visualizaciones, alrededor de 18.000 “me gusta” y miles de comentarios, muchos de los cuales cuestionaban la política del restaurante en relación con los tatuajes visibles. La polémica generada por este caso evidencia el continuo debate sobre las normas de presentación personal y las políticas laborales en diferentes industrias.

“Este parece un proceso de entrevista demasiado complicado para un puesto de mozo”, “Proceso de entrevista de 3 pasos para trabajo de mesero en restaurante; qué ridículo”, “En primer lugar, creo que es ridículo que no te hayan contratado. En segundo lugar, creo que te salvaste de una bala”, “Apenas puedo pensar en un camarero que haya visto en Los Ángeles que no tenga tatuajes”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.