Buscaba departamento en España y cuando le preguntó a un propietario por la seguridad de la zona su respuesta la dejó en shock

Usuarios de X reaccionan ante la publicación de una joven colombiana sobre discriminación en la búsqueda de vivienda en España (Getty Images)

Una usuaria de X (anteriormente conocido como Twitter) compartió una captura de pantalla de una conversación que mantuvo con un propietario de un departamento en España, lo que desató un acalorado debate en la plataforma sobre la xenofobia y la discriminación.

La joven relató que estaba buscando un departamento en un barrio específico y decidió preguntar sobre la seguridad en la zona. “¿Y cómo es la seguridad en la zona?”, escribió en la conversación. Sin embargo, la respuesta que recibió del propietario no fue la esperada.

Con una respuesta despectiva, el propietario se burló y comentó: “A ver, esto no es Colombia. Aquí nadie tiene pistolas. No hay peligro de nada”.

Una joven colombiana expone una conversación con un arrendador en España en X, lo que desata debate sobre xenofobia en redes (@sophiamonc)

Indignada, la usuaria publicó la captura de pantalla en su perfil junto con la frase: “Buscando apartamento en España y ya sufrí xenofobia”, acompañada de un emoji de carita triste. Su publicación rápidamente acumula más de un millón de visualizaciones, 45.000 “Me gusta” y alrededor de mil retweets, generando una oleada de comentarios y reacciones de otros usuarios de la plataforma.

“Oye, no he ni llegado y ya con sus prejuicios los europeos”, “No asaltan con revólver, asaltan con los precios”, “Una olla de delincuencia en Europa es el pueblo más tranqui en Colombia, dejen de vender ese falso patriotismo, él tiene razón, eso no es Colombia” y “España es seguro en general, como en todos lados hay que andar con la boca cerrada”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Entre los comentarios, aparecieron muchos matices al respecto. Algunos usuarios defendieron al propietario y minimizaban la percepción de xenofobia. Mientras tanto, otros aprovecharon para criticar la actitud generalizada de ciertos sectores en España hacia los inmigrantes, especialmente los provenientes de América Latina.