Grababan un video a la salida de un bar cuando se dieron cuenta de que el auto ya no estaba: “¿Cómo no avisan?”

No sé. ¿Y a dónde lo busco?”, preguntaba la dueña del auto mientras su amiga intentaba en vano ofrecer alguna solución (@maggytoledo)

En la ciudad de Villahermosa, México, dos amigas disfrutaban de un desayuno tranquilo en un bar local hasta que se dieron cuenta de un hecho inesperado: el auto que habían estacionado previamente ya no se encontraba en su lugar. El video del momento se hizo viral en las redes sociales, generando millones de vistas y comentarios diversos.

El suceso comenzó cuando las jóvenes, luego de salir del lugar y debatir sobre la calidad de su desayuno, se toparon con la impactante situación de la desaparición del vehículo. En un video compartido en la cuenta de TikTok de Maggy Toledo, una de las involucradas, se puede observar su desconcierto: “No sé. ¿Y a dónde lo busco?”, preguntaba la dueña del auto mientras su amiga intentaba, en vano, ofrecer alguna solución.

Las jóvenes notaron un cartel de “prohibido estacionar” en el lugar donde lo habían dejado. La conductora del vehículo, evidentemente alterada, expresaba su frustración: “¿Cómo no avisan?”. Mientras intentaban resolver el misterio, la preocupación aumentaba ante la posibilidad de que su automóvil hubiese sido remolcado. Pero... ¿a dónde?

El efecto viral del video en TikTok fue notable. En solo 48 horas, el clip alcanzó los 3,8 millones de reproducciones y más de 450 mil “me gusta”. Los usuarios de la plataforma ofrecieron distintas reacciones, desde comentarios críticos sobre la falta de previsión de las jóvenes hasta mensajes de empatía reconociendo que ellos mismos tampoco sabrían cómo actuar en tal situación.

Maggy mencionaba repetidamente la posibilidad de que una grúa se lo hubiera llevado. “Seguro se lo llevó la grúa”, afirmaba, mientras ambas buscaban algún cartel que indicara el procedimiento para recuperar el vehículo. La falta de información clara empeoró el desconcierto y la desesperación de las chicas.

Una publicación viral en TikTok muestra la sorpresa al descubrir que su vehículo no se encontraba donde lo habían dejado

A pesar del problema generado por la desaparición del automóvil, ambas amigas continúan compartiendo su narrativa en las redes sociales, mostrando así la capacidad de las nuevas plataformas para conectar y resonar con una audiencia global. Las redes sociales no solo sirven para compartir momentos felices, sino también para exponer situaciones menos favorables y recibir apoyo o consejo de la comunidad virtual.

“¿En dónde se buscan los carros cuando pasa eso?”, “’¿Y cómo no avisan?’ jajaja”, “Y seguían caminando jaja”, “Ay no ni cómo ayudarles jajaja. ¿Cómo sacaron la licencia?”, “Chicas descubren el significado del ‘No estacionar’”, “Jajaja ‘dice no estacionarse’ y ¿cómo sé?’ Jajajaa. Porque ahí dice”, “Lo que sí es cierto es que con ese método de recoger coches bien podrías pensar que se lo robaron jaja, ojalá la grúa tuviera una mejor manera”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.