Un hombre, cansado de que los turistas visiten sus playas, dejó reseñas negativas para espantarlos y se hizo viral

El autor puntuó la playa con una estrella sobre cinco y dejó un escrito tan delirante como insólito.

La estrategia de un residente de Galicia, España, para disuadir a los turistas de visitar una playa de su zona capturó la atención masiva en las redes sociales. El posteo fue compartido por la cuenta de X (ex Twitter) @FodechinchosG. El mensaje acumuló más de 3.000 ‘me gusta’ y superó las 100 mil visualizaciones.

La publicación de @FodechinchosG vino acompañada de un comentario sarcástico: “No vengáis a Galicia, es todo cierto y además sigue lloviendo. La mejor reseña de la historia”. En ella, el autor puntuó la playa con una estrella sobre cinco y dejó un escrito tan delirante como insólito, todo en mayúsculas, en un intento evidente de pintar la playa como el peor destino posible.

El escrito comienza de manera impactante: “La peor playa del mundo: sucia, llena de tiburones, fanecas venenosas en la arena, yonkis en los paseos colindantes fumando crack, secuestradores, asesinos y ladrones de carteras”. La descripción de la playa continúa con un tono cada vez más exagerado, llevando la ironía a nuevos niveles.

El autor no se detiene ahí. Con un toque final, advierte sobre la temperatura del agua: “Además, el agua está helada como en el polo norte. Si te bañas puedes tener hipotermia en dos segundos. Mejor vayan a Silgar, en Sanxenxo. Mucho más céntrica y segura”.

La reacción en las redes sociales fue abrumadoramente positiva, con muchos usuarios alabando el ingenio y el humor del autor.

El mensaje acumuló más de 3.000 ‘me gusta’ y superó las 100 mil visualizaciones (@FodechinchosG)

“Además se come fatal y la gente habla raro, mejor quedarse en Madrid que tiene las mejores playas, el mejor marisco y se entiende cuando hablan jaja”, “En Andalucía, todo eso y además medusas en el agua y en la arena. Y la cerveza a 8€ en cualquier sitio, Coincido en todo. La única que merece la pena en toda Galicia es Silgar”, “Eso no es nada, en las playas de Ferrolterra además atacan los jabalíes, la orilla está llena de bandas de moteros acuáticos que te roban el bañador, los percebes han mutado y contaminan el agua y además hace viento y frío, no vengan, vayan al Mediterráneo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.