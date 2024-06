Explicó qué significa ser una “persona galletita de agua” y el insólito término generó debate en TikTok

El video tuvo más de 20 mil reproducciones y recibió cientos de likes en la plataforma china (@marian_illia)

En el dinámico mundo de las redes sociales, los usuarios continuamente inventan términos para describir diversos tipos de personalidades. Palabras como “tincho” o “milipili” fueron muy populares por un tiempo, y ahora se suman nuevas expresiones como “niña lino”. A raíz de la popularidad que tuvieron algunos términos, muchos son los usuarios que acercan a sus redes sociales distintas maneras de encasillar ciertas personalidades, algo que suele abrir nuevos debates.

En un video que superó las 20 mil reproducciones, Marian, la creadora del término, explicó: “La persona galletita de agua es una persona tibia: está ahí pero no dice nada, no te dice su opinión ni se quiere meter en quilombos”.

Marian continuó describiendo a este tipo de persona como “el amigo de todos”, alguien que puede ir con todo, al igual que una galletita de agua que combina bien con mermelada, dulce de leche, el queso crema o queso cremoso. “Es una persona que no se la juega por nada, y es el tipo de persona que más me jode porque podés ser tantas cosas en la vida, ‘jugatela’”, añadió.

En su reflexión final, Marian recordó una frase conocida que resuena con su descripción: “Siempre me acuerdo la frase de mi mamá que dice que ‘el que es amigo de todos no es amigo de nadie’”.

El video obtuvo más de 20 mil reproducciones y recibió cientos de likes en la plataforma china. “Es lo mismo que la gente vainilla”, “No seamos galletitas de agua, conozco tantas personas galletitas de agua”, “Depende en un laburo es la mejor opción”, “Son los de Géminis”, “Ser tibio en la vida y tibio frente a algunas personas es diferente, todo depende del contexto, las personas y el lugar en donde estés”, “No trasmitir una opinión y no pelear no siempre es por querer ser amigo de todos. En mi caso es al revés, no me interesa caerle bien a nadie, estoy re en la mía y no me importa participar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.