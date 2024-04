Explicó por qué en China no se puede pagar en efectivo y su testimonio se hizo viral

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @gloriaho03)

Gloria Ho (@gloriaho03), una influyente agente de compras y popular usuaria de TikTok, compartió una recomendación clave para adaptarse rápidamente a la dinámica comercial en China.

En uno de sus videos más recientes, que alcanza casi medio millón de visualizaciones y más de 19.000 ‘me gusta’, Gloria destacó una transformación importante en el hábito de consumo en China: la desaparición casi total del uso de efectivo. Según ella, “en China ya no se usa efectivo”, lo cual es un dato crucial para cualquier turista o residente extranjero.

Al llegar al aeropuerto de Guangzhou, específicamente en la salida internacional, Gloria señaló la presencia de puntos de ‘WeChat Pay’. Esta aplicación, más que un simple método de pago, se convirtió en una herramienta esencial para la vida diaria en China. Originalmente definida por ‘Ayden’ como un método de pago para empresas interesadas en el mercado chino, WeChat Pay evolucionó hasta convertirse en una plataforma integral donde los usuarios pueden chatear, navegar en internet y realizar compras de manera cómoda y segura.

En el aeropuerto de Guangzhou, puntos de WeChat Pay ofrecen una ventana al futuro de las transacciones financieras en China, donde el uso de efectivo se volvió prácticamente obsoleto (TikTok)

A pesar de la recomendación de Gloria, algunos usuarios en TikTok expresaron su desacuerdo con la idea de eliminar completamente el uso del efectivo. Este debate refleja una diversidad de opiniones y preferencias en cuanto a métodos de pago se refiere. Sin embargo, para los viajeros internacionales, adaptarse a las tecnologías de pago predominantes en su destino puede significar una experiencia más fluida y menos complicada.

“Efectivo siempre, no te controlan, no te cobran comisiones”, “Uso efectivo y tarjetas de débito”, “Eso se llama control”, “Los tienen bien controladitos, el gobierno sabe en todo momento qué hacen”, “Eso se llama control de las personas”, “Y las personas que no manejan tarjeta de crédito y que solo van con efectivo, ¿cómo hacen” y “De genial no tiene nada”, son algunos de los mensajes en la publicación.