Le dejó un mensaje a una chica lamentando que estuviera en pareja y el novio le envió un audio insólito

Pri González, una joven cordobesa usuaria de TikTok, se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que compartiera un video que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando la chica subió una historia a su cuenta de Instagram y recibió una respuesta inesperada de un joven.

En el mensaje, el chico le escribió: “Qué linda que sos, lástima que tenés novio”. Ante esto, el novio de Pri decidió responder de una manera muy educada y con un gran sentido del humor. En un audio dirigido al joven, el novio de Priscila dijo: “Acá, el novio. De que es linda, no, es hermosa, pero no tenés idea de cómo rompe los huevos esta mina, hermano. Yo que vos, lo pienso bien. De piola te lo digo”.

La respuesta del novio de Pri tomó por sorpresa a todos, incluido al chico que había enviado el mensaje inicial. Sin poder contener la risa, el chico respondió: “Jajajaja me caíste bien”.

El intercambio los chicos generó una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales, destacando el buen humor y la creatividad de las respuestas.

El video obtuvo más de 900 mil reproducciones y superó los 82 mil likes. “Le cayó bien, ahora van a compartir la novia”, “De piola te lo digo jajajaja”, “El otro muy respetuoso y el novio un genio”, “O sea, está mal, pero no tan mal”, “¿Novio o hater?”, “Hasta a mi me cayó bien el pibe jaja”, “Qué buena onda jaja” “Quiero uno así”, “No lo conozco y me cae bien”, “El novio re buena onda y sincero jajaja”, “Nació una amistad chicos”, “Una vez me pasó lo mismo, jaja qué capos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.