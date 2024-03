Aseguró que no se acostumbra a la forma de saludar en España y reflexionó sobre las diferencias culturales: “Es muy falso”

El video generó polémica en las redes sociales. (TikTok: @anika_wang)

Anika Wang, una joven alemana que desde hace seis años se mudó a España, comparte su día a día en ese país a través de su perfil en TikTok y, en los últimos días, puso sobre la mesa un tema que llamó la atención: las diferencias culturales en la forma de saludar.

La joven expresó su sorpresa ante la costumbre española de agregar halagos al saludo, como “hola, guapa” u “hola, preciosa”. “Para mí es algo muy raro que no sé directamente ni responder. Es raro llamar guapa a todo el mundo porque no parece real ni sincero, es muy falso. Creo que no lo hacen con ninguna intención y solo son costumbres, pero es muy raro”, aseguró Anika, que vive en Valencia.

La alemana también compartió cómo en su país natal el saludo es más directo y menos cargado de adjetivos. “En Alemania si tú lo dices suena raro, no se dice para saludar. Si le quieres decir que se ve guapa, le dices que se ve bien hoy”, explicó.

"En España se saluda con halagos, en Alemania se valora la sinceridad", afirmó la joven alemana Anika Wang en TikTok

Este contraste cultural muestra la diversidad de las formas de comunicación en diferentes partes del mundo y cómo estas pueden influir en la percepción y las interacciones entre las personas. En ese sentido, Anika concluyó revelando su propia forma de responder a estos saludos españoles: simplemente diciendo “hola” sin añadir ningún calificativo. “Parece que soy más fría, que igual sí que lo soy porque soy alemana, pero es raro”, afirmó con humor.

El video se viralizó en TikTok, con miles de reproducciones y cientos de “me gusta”. Asimismo, los usuarios dejaron todo tipo de reacciones en la sección de comentarios: “Aquí todas somos guapas, por eso a todas se les dice así”, “No es falso, cuando te dicen guapa es porque hay cariño o un trato bueno, además guapa no solo es el físico, es también la personalidad” y “Es que no se dice con ese sentido, es por cariño. Es una manera afectuosa de hablarle a alguien”, son algunos de los mensajes.