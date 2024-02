A su hija de tres años le dieron una tarea para hacer en casa y el descargo de su madre se hizo viral

“Tengo una gran duda debido a mi gran ignorancia”, inicia su relato la madre, expresando su confusión y descontento con la situación (@ mariademondo)

En un video que logró capturar la atención de más de 84 mil espectadores, una publicación en TikTok volvió a encender el debate sobre la idoneidad de las tareas para hacer en casa asignadas a niños en sus primeros años de formación académica. La protagonista de esta controversia es @mariademondo, una usuaria que compartió su asombro y desacuerdo con una actividad escolar asignada a su hija de tres años.

La tarea implicaba llevar a casa la mascota de clase, un peluche, para que pasara el fin de semana con la familia, documentando la experiencia en un cuaderno con fotos y textos. Esta actividad, pensada como un método de integración, generó opiniones divididas entre los usuarios de la plataforma, algunos de los cuales ven en ella un exceso en las exigencias educativas para niños tan pequeños.

“Tengo una gran duda debido a mi ignorancia”, inició su relato la madre, expresando su confusión y descontento con la situación. La intensidad del horario escolar de su hija, de 9 a 17 horas, sumado a este tipo de tareas, llevó a la familia a cuestionar la cantidad de tiempo libre y de juego que queda para los niños fuera del ámbito académico. “Los niños suelen tener un horario de 9 a 17. Mi hija está hasta el moño del colegio y de verdad que no puedo entender por qué nos mandan actividades del colegio para hacer en casa”, señaló la mujer claramente frustrada.

Esta situación sacó a la luz una problemática más amplia sobre el balance entre la educación formal y el tiempo dedicado a la familia y el ocio en la niñez. La madre de la niña argumentó que “Lo normal es estar con la familia, con otros amigos, jugar...”, enfatizando la importancia del descanso y la desconexión en la vida de su hija. La acumulación de tareas y responsabilidades escolares desde tan temprana edad parecía demasiado para esta familia, que buscaba en las redes un espacio de desahogo y debate.

Por otra parte, algunos usuarios defendieron la realización de tareas en casa como parte esencial del proceso educativo, insistiendo en su valor para fortalecer lazos familiares y desarrollar habilidades sociales en los niños. Sin embargo, la reacción mayoritaria ante esta publicación fue de sorpresa y cuestionamiento hacia la carga de trabajo asignado a los estudiantes más jóvenes.

La vasta repercusión de la publicación de @mariademondo en TikTok, evidenciada por los miles de “me gusta” y comentarios, demuestra que esta es una preocupación compartida por muchos padres y educadores.

“A mí lo que me da ‘miedo’ de estas actividades son los niños que viven en familias desestructuradas que quizá la familia no sepa o quiera hacerlo”, “El día que algunos padres entiendan que el profesorado no es el enemigo sino los mejores aliados en la formación d nuestros hijos, cambiarán las cosas”, “Lo estás enfocando como un trabajo cuando no lo es... se utiliza generalmente por varios motivos: uno, integrar el entorno familiar en el aula”, “Son muchas horas de clases. Debería estar hasta las 14″, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.