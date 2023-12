Quiso engañar a una aerolínea y no pagar por una valija extra pero nada salió como esperaba: “El truco no funciona”

El video del joven tuvo más de 90 mil reproducciones en la red social (@gema_paris)

En el mundo de TikTok, la creatividad y la astucia abundan. Allí los trucos son moneda corriente, desde recetas de cocina hasta algunos consejos para eludir ciertos gastos. En esta ocasión, un usuario de la plataforma se aventuró a probar una curiosa estrategia que había visto en un video de la red social china: intentar evitar el pago por su valija en un vuelo utilizando un abrigo para ocultarla.

Este acto, que denominó “pillería toledana”, algo que había visto en TikTok y parecía completamente posible en su mente, no tuvo un desenlace positivo y la realidad demostró ser implacable. Gema Paris Alderete, una joven española usuaria de la red social, capturó el momento en el que su amigo quiso pasar con su maleta disfrazada bajo un abrigo y subió el video a su cuenta. Las esperanzas se desvanecieron cuando las autoridades de la aerolínea le notificaron que debía abonar 47 euros por el equipaje que había intentado camuflar.

El resultado fue, sin duda, una lección aprendida. Con un tono humorístico y algo de resignación, el viajero concluyó su intento fallido con unas palabras que reflejan la frustración de muchos en situaciones similares: “El truco no funciona”, mientras recibía risas y la complicidad de su amiga.

Un joven intentó no pagar por su maleta pero fue descubierto por el personal de la aerolínea

El clip tuvo más de 90 mil reproducciones y generó todo tipo de debates entre los comentarios de sus seguidores. “A ver rey, sirve si llevas una maleta más grande de lo normal para taparla, pero si no has pagado para llevar maleta no es que se vuelva invisible”, “Jajaja esta gente del aeropuerto se ha visto el TikTok también”, “Es tener suerte de que no se den cuenta y cuando estés en el avión quepa bien la maleta, porque he visto gente que ha hecho eso y no cabía”, “Si, si los del aeropuerto también vieron el video del truco jaja”, “Lo gracioso es que a la vuelta tiene que pagarlo también”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en el video.