El insólito mensaje de un piloto que sorprendió a los pasajeros: “Tenemos dos terroristas en primera clase”

En plena temporada de vacaciones, donde el temor a volar afecta a numerosas personas, un piloto encontró una forma poco convencional de aliviar la ansiedad de los pasajeros: a través de anuncios de su radio llenos de humor que transforman la tensión en risas contagiosas.

El capitán Abdullah, al mando de un vuelo de Air Somalia, sorprendió a todos cuando comenzó su mensaje con una declaración intrigante: “Gracias por elegir Air Somalia, estamos listos para el taxi después de tres días de retraso. La televisión no funciona, pero al menos estamos sobrevolando Sudán, así que pueden disfrutar del espectáculo de la vida silvestre”. Desde el principio, su tono y contenido insólito mantuvieron a todos cautivados.

Sin embargo, fue su siguiente revelación la que dejó a los pasajeros atónitos y, poco después, desatando carcajadas en todo el avión: “Una pequeña actualización sobre el vuelo, el baño está fuera de servicio y, oh, sí, tenemos a dos ‘terroristas’ en primera clase. Además, nuestra asistente de vuelo, Aisha, es un espíritu libre, así que no confíen en ella para obtener información precisa. En cuanto al aterrizaje, bueno, no está garantizado. El año pasado solo el 1% de los intentos tuvieron éxito. Así que siéntense, relájense y disfruten del viaje. Gracias por volar con Air Somalia”.

Aunque inicialmente el anuncio podría haber causado inquietud entre los pasajeros, pronto se convirtió en la fuente de risas compartidas en todo el avión. Las imágenes y grabaciones del momento se esparcieron como pólvora en las redes sociales, acumulando millones de reproducciones y una avalancha de reacciones positivas.

El piloto intentaba que sus pasajeros se relajaran antes de despegar (Captura video)

La mayoría de los usuarios aplaudieron la audacia del hombre y su habilidad para convertir la ansiedad en una experiencia humorística y memorable. Aunque, algunos resaltaron que no eran bromas agradables y menos si eran realizadas por un piloto.

“Quien hizo esto me alegró el día”, “Por alguna razón le confiaría mi vida a ese hombre”, “Tres días después, capitán Abdullah: ‘Ahora hemos llegado sanos y salvos al cielo. Gracias por elegir Air Somalia’”, “El Capitán olvidó el último anuncio de cierre: ‘Gracias por su amable atención, que tenga un gran vuelo, y estoy pilotando este avión a control remoto porque hoy estoy trabajando desde casa’”, “Me encanta, por fin alguien tiene sentido del humor en lugar de gritar”, “El aterrizaje no está garantizado, por lo que su seguridad está en algún lugar del aire”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social china.

