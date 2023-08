“No sé que vaya a pedir mi amiga”: la explosiva reacción de una joven en un restaurante por la mención de su novio

El video con la reacción de la chica se viralizó. (TikTok: @loscacass)

Las redes sociales son testigos constantes de momentos inesperados que se vuelven populares, y esta vez, TikTok no es la excepción. Un video con una broma de pareja salió completamente mal ha y se convirtió en un fenómeno viral dentro de la plataforma.

En el video, que ya supera las 12 millones de reproducciones, se puede ver a una joven pareja mexicana en un restaurante. Durante los primeros segundos de la grabación, el chico hace su pedido a la moza y luego bromea diciendo que él ya había terminado, pero que no tiene idea qué pediría su “amiga”.

Lo que parecía ser una simple broma pronto se convirtió en un momento tenso cuando la joven reaccionó inesperadamente. Al escuchar cómo su pareja la llamó “amiga” en lugar de “novia”, el rostro de la chica cambió. Limitándose a decir un educado “sería todo, gracias”, la joven aparentemente trata de mantener la compostura frente a la mesera mientras su pareja aún parece despreocupado.

La reacción de una joven al escuchar que su novio le dice "amiga". (TikTok: @loscacass)

Sin embargo, la calma no duró mucho tiempo. Una vez solos, la chica estalló en un reclamo lleno de emoción: “¿Por qué v... me dices amiga? ¡No soy tu pinche amiga, Carlos! ¡Yo soy tu novia!”, expresó con determinación.

Los comentarios de los usuarios en la publicación no se hicieron esperar y dejaron sus mensajes con un toque de humor. “Es la indicada bro. No dejes ir a tu amiga”, “¿Sigues vivo?”, “Con esas amigas, no quiero novia” y “Si estás en peligro, parpadea cinco veces” son algunos de los mensajes.

