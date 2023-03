Le declaró su amor a su mejor amiga para hacerle una broma pero nada resultó cómo esperaba

La amiga se acercó para darle un beso pero ahí se dio cuenta de que todo se trataba de una broma (@annpalafox)

A veces las bromas no salen de la manera deseada, sobre todo cuando se involucran los sentimientos. Esto es lo que le sucedió a una joven mexicana que, a modo de broma, le dijo a su mejor amiga que sus sentimientos hacia ella habían cambiado y que le atraía. Sin embargo, la amiga, lejos de reírse, se lo tomó muy en serio y se enojó cuando se dio cuenta de que no era nada más que un chiste. La mujer, que grabó todo el momento como algo divertido fue muy criticada en las redes sociales por burlarse de los sentimientos de otra persona y el video se hizo viral.

Ana Palafox compartió en su cuenta de TikTok el momento en el que le declaraba su amor a su mejor amiga y explicó que ahora ya no eran más amigas. “¿Te puedo decir algo? Es que no sé cómo decírtelo. Bueno, desde hace como una semana, o más bien dos, como que me siento rara contigo. O sea, no es mala onda, sino que siento como que me atraes. Siento algo raro”, comenzó diciendo la joven.

La amiga, un poco sorprendida por lo que escuchaba, empezó a prestarle más atención y quiso saber a qué se refería. “Cómo que siento que me gustas”, recibió como respuesta. Después de dudar unos minutos, la amiga se acercó para darle un beso pero ahí se dio cuenta de que todo se trataba de una broma. “Espérate wey... es broma”, le dijo sin más.

Lo que intentó ser una broma para su cuenta de TikTok, terminó de la peor manera

Eso escolocó a la joven que le explicó que con esas cosas no se juega. “Pues es que yo desde cuándo tengo ganas de decirte eso. Tenemos un chingo de relación de amistad y la verdad., la amistad se puede convertir en algo más, le contestó. y agregó “no te estoy haciendo una broma; no estuvo bien eso. mejor ya me voy”, se levantó enojada y se retiró del lugar.

“Encima de que no se juega con los sentimientos publica el video. ¿Qué clase de amiga es?, “Si la quieres, no la busques. No la mereces como amiga”, “Ella sabía que a la amiga le gustaban las mujeres y jugó con sus sentimientos”, ”Yo le dije eso, me sentí nerviosa y ya llevamos dos años”, “Se quedó sin amiga pero por publicarlo”, “Qué mal estuvo, ahora, en su broma, rompió los sentimientos de ella”, fueron algunos de los duros comentarios que le dejaron en la publicación.

