La mala experiencia de una mujer con un catalán que conoció por Tinder: “Xenófobo, machista y misógino”

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @scorleone95)

Las aplicaciones de citas son una opción muy frecuente para conocer personas e iniciar una relación casual o seria. Lo cierto es que no todas las experiencias son buenas y una mujer hizo un descargo en TikTok sobre su salida con un catalán, a quien tildó de “xenófobo” y “machista”.

A través de la cuenta de la usuaria @Scorleone95, la mujer contó su experiencia, que no salió como esperaba. “Para sorpresa de nadie fue un xenofóbico, machista, misógino...”, dijo sobre su salida.

La tiktoker explicó en el video que su cita fue con un hombre español de nombre Eduardo, con quien acordó verse en una cafetería. “¿Qué opinas de la colonización? Es que el presidente de México quiere que pidamos disculpas porque los colonizamos hace cientos de años y la verdad es que me siento muy preocupado. No sé, me siento culpable. ¿Tú qué opinas de eso?”, le plantearon a la mujer.

La mala experiencia de una mexicana en una cita con un catalán. (TikTok: @scorleone95)

Pero eso no fue todo, ya que el español continuó con sus incómodas frases con relación a los mexicanos: “Vosotros erais medio salvajes e indios”. No obstante, ella no se quedó callada y le habría contestado: “No ayudaron en nada más que hacer desaparecer toda una cultura y en hacer un genocidio”.

“¿Cómo te atreves a decir que hicimos un genocidio? Eso no pasó así. Vosotros erais unos salvajes que hacíais sacrificios al sol para que os lloviera”, sumó la mujer. Lo cierto es que lo que era una cita se convirtió una discusión en público.

En tanto, cuando le dijo al europeo que tenía rasgos latinos, éste reaccionó y dijo que el no se parece a un mexicano y dio una explicación insólita: “No tengo sombrero, no bebo, no fumo, no estoy borracho…”. Luego, la joven decidió abandonar el bar y dejar solo al hombre para no elevar aún más la discusión.

