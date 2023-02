Un cantante con síndrome de Tourette sufrió un ataque en pleno show y recibió la ayuda del público

El artista británico sufrió un ataque mientras interpretaba su hit Someone You Loved (TikTok @katharina.shry)

Si bien para muchos las redes sociales son un espacio cargado de odio y discriminación, a veces puede ser el escenario perfecto para conmover. Esto es lo que sucedió con el popular cantante británico, Lewis Capaldi, mientras se presentaba en un show en Alemania. El músico sufrió un ataque de Tourette durante el último tema del concierto y el público terminó de cantarlo por él. El emotivo video se hizo viral y en dos días sumó 44,4 millones de visualizaciones.

La cuenta de TikTok de la usuaria @katharina.shry compartió el video del concierto en el Mercedes-Benz Arena en Berlín, que conmovió en las redes. Allí se puede ver al músico interpretando Someone you loved, cuando sufrió un ataque y, si bien en un comienzo siguió adelante cantando, se dio cuenta de que no podía continuar y por eso su público entonó el popular hit hasta el final.

Lewis agradeció el gesto de sus fans y en ese mismo momento lanzó las púas de la guitarra a sus fans que seguían emocionados cantando. Hace un mes, el artista vivió una situación similar durante un concierto en Irlanda del Norte y, según el medio Rolling Stones, en esa ocasión se refirió a su padecimiento y habló de manera directa con el público. “Es posible que me veas temblando un poco aquí. No hay nada de qué preocuparse, tengo síndrome de Tourette”, dijo.

Lewis fue diagnosticado con Tourette hace un año

Lewis fue diagnosticado con Tourette hace un año y, a pesar de haberlo comunicado en ese momento a sus seguidores, aún lo considera algo nuevo y afirma que está aprendiendo a vivir con ello.

“No saben lo que significa para mi, yo tengo eso y es muy difícil vivir con ello”, “Todos cantando son una bendición para este mundo”, Los fanáticos de Lewis Capaldi tienen mi corazón”, “Prueba de que podemos hacer mucho juntos”, “Escalofríos cómo todas las voces se combinan en una”, “Amo a Lewis Capaldi... me ha ayudado a superar mi depresión”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: