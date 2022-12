Un chofer impidió que un hombre en silla de ruedas subiera al colectivo y se desató una feroz discusión

El chofer se negó a sacar la rampa porque dijo que estaba rota (Tw @AfectadosBBS)

Un chofer de colectivos protagonizó una feroz discusión en la parada de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona cuando no permitió que un hombre en silla de ruedas pudiera ingresar al interior del vehículo. El intercambio fue subiendo de tono y no faltaron insultos y hasta un empujón.

En el video que se viralizó en Twitter a través de la cuenta @afectadosBBS, se entiende que ambos ya habían tenido otras peleas por este motivo. “Me tienes hasta los huevos. El otro día me comí una queja por tu puta culpa, porque eres un cabrón”, le dijo el chofer.

Para luego arremeter con todo contra el hombre en silla de ruedas al que no se le entiende bien qué es lo que le responde. “Ahora sí que te insulto, no como el otro día”, grita el chofer, dando a entender que este no se trataría de un episodio aislado.

El hombre en la silla de ruedas le insistía para que sacara la rampa

El hombre en la silla de ruedas le insistía para que sacara la rampa así podía subir, pero el conductor se negó, argumentando que se encontraba rota. Incluso en el video se ve cuando intenta hacerla funcionar pero sin éxito.

En el ida y vuelta de insultos, el chofer intentó arrancar pero el hombre bloqueó la entrada e hizo todo lo posible para impedirle que se fuera. “¡Vete a la mierda, capullo! Me tienes hasta los cojones”, insistió el chofer mientras gritaba, otra vez, que la rampa no funcionaba.

“Que bien me ha caído el conductor, todos mis apoyos para él, se ve que el tío de la silla ya era reincidente y si la rampa no va pues no puede subir”, “Si no funciona la rampa, el conductor del autobús debería subir al hombre de la silla de ruedas a mano, no sé qué problema tendrían de antes pero no se puede negar un servicio público a nadie en mi opinión”, “Estar en silla de ruedas no te convierte en buena persona. Estaría bien saber toda la historia antes de crucificar a nadie”, son algunos de los comentarios de la publicación.

