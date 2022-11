Ovejas caminan en círculo durante 12 días seguidos y generan misterio en las redes

Se trata de un fenómeno que genera sorpresa en las redes sociales.

Cientos de ovejas caminan en círculo durante 12 días en la región de Mongolia, en el norte de China. El fenómeno generó sorpresa en las redes sociales y se volvió viral por el misterio en torno a las imágenes.

De acuerdo a People’s Daily, las ovejas estaban sanas y el comportamiento de las mismas es una incógnita. En el video, se puede ver al rebaño caminando en sentido a las agujas del reloj, es decir, en círculo.

La dueña del rebaño, identificada como Miao, contó que unas pocas ovejas empezaron con esa conducta y luego se unió el resto. Se trata de una granja con 34 corrales pero solo en la número 13 ocurrió este fenómeno.

Las ovejas comenzaron a caminar en círculo en un corral y el video se viralizó.

Veterinarios consultados de la compañía “Molecare Farm Vets” indicaron que no se puede explicar con exactitud la causa del comportamiento de las ovejas. No obstante, no desestimaron que los animales estén bajo los efectos de la listeriosis, una enfermedad bacteriana.

Se trata de una enfermedad que genera una inflamación en un lado del cerebro y provoca que, en este caso las ovejas, terminen caminando en círculo o sufriendo una parálisis en el lado afectado.

Sin embargo, resulta extraño, ya que los animales infectados con la bacteria mencionada pierden la vida 24 o 48 horas tras la aparición de los primeros síntomas (anorexia, decaimiento y desorientación). En esta oportunidad, estas ovejas ya llevan realizando los círculos por más de 12 días.

