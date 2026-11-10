Venezuela

El Foro Penal confirmó la excarcelación del empresario venezolano José Enrique Rincón, acusado de conspirar contra Maduro

El magnate de 62 años estuvo preso desde junio y salió de prisión el sábado bajo medidas cautelares. Su conglomerado, dedicado principalmente a la producción y exportación de camarones, fue intervenido y sus bienes quedaron bajo control estatal

Retrato de un hombre de cabello canoso y camisa blanca de cuello abierto sobre un fondo blanco uniforme
El empresario venezolano José Enrique Rincón fue excarcelado tras haber sido detenido bajo acusaciones de conspiración.
Guardar

El empresario venezolano José Enrique Rincón, fundador del Grupo Lamar y figura dominante en la producción de camarón en el país, fue excarcelado el pasado sábado 7 de noviembre tras permanecer casi cinco meses detenido. La ONG Foro Penal confirmó la medida este lunes.

Rincón, ingeniero civil de 62 años con nacionalidad venezolana e italiana, había viajado el 14 de junio desde Panamá hacia Venezuela, donde fue detenido en el estado Zulia, acusado de traición a la patria, conspiración, terrorismo y otros delitos. De acuerdo con la ficha del caso elaborada por Foro Penal, fue sometido a una “detención arbitraria” y permaneció confinado inicialmente en su propia residencia, que fue convertida en sede policial. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de El Rodeo I, donde estuvo aislado, perdió 11 kilos de peso y sufrió un deterioro en su estado de salud.

PUBLICIDAD

El origen del proceso judicial se remonta a noviembre de 2024, cuando el ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo señaló públicamente de integrar un supuesto plan conspirativo para derrocar al entonces presidente Nicolás Maduro. Según la versión oficial, el fundador de Grupo Lamar captaba jueces, fiscales, empresarios, militares retirados y en actividad para una operación bautizada “No a la Navidad”, cuyo objetivo era entregar armas a personas detenidas con el fin de generar desestabilización en el país.

El Grupo Lamar abarcó el 70 % del mercado nacional de camarón antes de que el Ministerio de Pesca y Acuicultura asumiera su control. (EFE)
El Grupo Lamar abarcó el 70 % del mercado nacional de camarón antes de que el Ministerio de Pesca y Acuicultura asumiera su control. (EFE)

Foro Penal describe en su ficha que la acusación formal se sustentó en la presunta existencia de “una red de delincuencia organizada transnacional dedicada al tráfico ilícito y contrabando de armas de guerra, municiones y accesorios desde Houston, Estados Unidos, hacia Venezuela, utilizando encomiendas puerta a puerta de fachada a través de empresas”. A partir de esa imputación, el Estado dispuso en diciembre de 2024 la intervención de la totalidad de las propiedades del empresario, lo que derivó en la confiscación de más de 60 compañías ligadas a su grupo, entre ellas plantas de alimentos, restaurantes y la totalidad de los vehículos de la familia y de las firmas.

PUBLICIDAD

Grupo Lamar, creado en 1988 en Maracaibo, se consolidó con el tiempo como el mayor productor de camarón del país, con una participación que alcanzó el 70 % del mercado nacional y exportaciones de miles de toneladas hacia el continente europeo. El conglomerado quedó bajo control del Ministerio de Pesca y Acuicultura a fines de 2024, apenas un mes después de que surgieran las primeras acusaciones contra Rincón.

A través de un comunicado difundido este lunes en su cuenta de Instagram, Rincón sostuvo que el proceso legal que afectó a sus empresas y demás activos atraviesa un “curso de solución” y que se llevan adelante las gestiones necesarias para recuperar sus bienes y negocios “en el más breve plazo posible”. Se encontraba en España cuando se inició la causa en su contra y afirmó además que “este episodio, lejos de debilitarnos, nos ha hecho más fuertes y más comprometidos”.

El impacto económico de la intervención se profundizó en abril de 2025, cuando un incendio arrasó una de las principales plantas procesadoras de la compañía en el municipio San Francisco, en Zulia, lo que precipitó la pérdida de miles de empleos en la zona. Las exportaciones de camarón se desplomaron un 98 % desde que el Estado tomó el control del conglomerado, de acuerdo con reportes de la propia firma.

(Con información de EFE y El Pitazo)

Temas Relacionados

VenezuelaGrupo LamarNicolás MaduroExcarcelación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dinorah Figuera anticipó nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela: "Es una demanda que está haciendo no solamente la población"

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015 dijo que se reunió con Jorge Rodríguez, quien le adelantó que están próximos a comunicar otra tanda de excarcelaciones. La ONG Foro Penal contabiliza 322 detenidos por razones políticas en el país

Dinorah Figuera anticipó nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela: "Es una demanda que está haciendo no solamente la población"

Vinculan a “Coporo”, fallecido en el ataque en el campamento de Apure, con el reclutamiento de 16 jóvenes para el ELN

Habitantes de San Fernando atribuyen a Luis Alexander Solórzano Camacho un papel clave en la logística de la guerrilla

Vinculan a “Coporo”, fallecido en el ataque en el campamento de Apure, con el reclutamiento de 16 jóvenes para el ELN

María Corina Machado prometió defender a los presos políticos en Venezuela durante una protesta cerca del penal Rodeo I

Con un megáfono y desde una zona montañosa cercana a la cárcel, la líder opositora aseguró a los detenidos que no los dejará solos, pidió reparación para los familiares y garantías para que “nunca” se repitan las situaciones denunciadas

María Corina Machado prometió defender a los presos políticos en Venezuela durante una protesta cerca del penal Rodeo I

Casi 18 millones de venezolanos viven en “desiertos informativos” por falta de acceso a medios independientes

Informe de IPYS-Venezuela denuncia la destrucción del ecosistema mediático en el país y el crecimiento de la autocensura

Casi 18 millones de venezolanos viven en “desiertos informativos” por falta de acceso a medios independientes

Advierten que ritmo de la inflación hace insostenible la política cambiaria de Delcy Rodríguez

La firma Oikos Research apunta que pese al incremento de la factura petrolera, Venezuela pierde reservas y no logra estabilizar los precios

Advierten que ritmo de la inflación hace insostenible la política cambiaria de Delcy Rodríguez
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

Ministro de Hacienda anuncia ‘tijera’ para el Estado con la ‘Operación Rescate’: así será el millonario plan de austeridad del Gobierno

El ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció que recibió la cartera con sistemas hackeados: la Fiscalía ya tiene las pruebas

Hombre señalado de matar a una bebé a puñaladas por el supuesto rechazo de su madre en Magdalena quedó libre por vencimiento de términos

DEPORTES

El Manchester United, a punto de despedir a su entrenador: el argentino que podría reemplazarlo

El Manchester United, a punto de despedir a su entrenador: el argentino que podría reemplazarlo

El llamativo cambio que anunció Lautaro Martínez y la divertida respuesta de uno de sus compañeros en el Inter

El técnico de Egipto Hossam Hassan fue destituido tras el escándalo con sus dos esposas: la oferta que recibió

Un referente de Uruguay dio detalles de la convivencia con Bielsa: “Por momentos no estábamos cómodos”

Misterio por la jugadora influencer que se fue de su club a pocos meses de haber firmado: “Fin de un capitulo”

ENTRETENIMIENTO

Por esta razón Daniel Radcliffe no está seguro de ver la nueva serie de ‘Harry Potter’

Por esta razón Daniel Radcliffe no está seguro de ver la nueva serie de ‘Harry Potter’

Oasis rechaza asistir a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Andy Serkis habla de las secuelas mentales de volver a interpretar a Gollum: “Duermo muy mal”

Bonnie Wright, actriz de ‘Harry Potter’, reveló que su hijo recién nacido fue hospitalizado seis veces