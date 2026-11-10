El Foro Penal confirmó la excarcelación del empresario venezolano José Enrique Rincón, acusado de conspirar contra Maduro

El empresario venezolano José Enrique Rincón fue excarcelado tras haber sido detenido bajo acusaciones de conspiración.

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El empresario venezolano José Enrique Rincón, fundador del Grupo Lamar y figura dominante en la producción de camarón en el país, fue excarcelado el pasado sábado 7 de noviembre tras permanecer casi cinco meses detenido. La ONG Foro Penal confirmó la medida este lunes.

Rincón, ingeniero civil de 62 años con nacionalidad venezolana e italiana, había viajado el 14 de junio desde Panamá hacia Venezuela, donde fue detenido en el estado Zulia, acusado de traición a la patria, conspiración, terrorismo y otros delitos. De acuerdo con la ficha del caso elaborada por Foro Penal, fue sometido a una “detención arbitraria” y permaneció confinado inicialmente en su propia residencia, que fue convertida en sede policial. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de El Rodeo I, donde estuvo aislado, perdió 11 kilos de peso y sufrió un deterioro en su estado de salud.

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El origen del proceso judicial se remonta a noviembre de 2024, cuando el ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo señaló públicamente de integrar un supuesto plan conspirativo para derrocar al entonces presidente Nicolás Maduro. Según la versión oficial, el fundador de Grupo Lamar captaba jueces, fiscales, empresarios, militares retirados y en actividad para una operación bautizada “No a la Navidad”, cuyo objetivo era entregar armas a personas detenidas con el fin de generar desestabilización en el país.

El Grupo Lamar abarcó el 70 % del mercado nacional de camarón antes de que el Ministerio de Pesca y Acuicultura asumiera su control. (EFE)

Foro Penal describe en su ficha que la acusación formal se sustentó en la presunta existencia de “una red de delincuencia organizada transnacional dedicada al tráfico ilícito y contrabando de armas de guerra, municiones y accesorios desde Houston, Estados Unidos, hacia Venezuela, utilizando encomiendas puerta a puerta de fachada a través de empresas”. A partir de esa imputación, el Estado dispuso en diciembre de 2024 la intervención de la totalidad de las propiedades del empresario, lo que derivó en la confiscación de más de 60 compañías ligadas a su grupo, entre ellas plantas de alimentos, restaurantes y la totalidad de los vehículos de la familia y de las firmas.

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Grupo Lamar, creado en 1988 en Maracaibo, se consolidó con el tiempo como el mayor productor de camarón del país, con una participación que alcanzó el 70 % del mercado nacional y exportaciones de miles de toneladas hacia el continente europeo. El conglomerado quedó bajo control del Ministerio de Pesca y Acuicultura a fines de 2024, apenas un mes después de que surgieran las primeras acusaciones contra Rincón.

A través de un comunicado difundido este lunes en su cuenta de Instagram, Rincón sostuvo que el proceso legal que afectó a sus empresas y demás activos atraviesa un “curso de solución” y que se llevan adelante las gestiones necesarias para recuperar sus bienes y negocios “en el más breve plazo posible”. Se encontraba en España cuando se inició la causa en su contra y afirmó además que “este episodio, lejos de debilitarnos, nos ha hecho más fuertes y más comprometidos”.

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El impacto económico de la intervención se profundizó en abril de 2025, cuando un incendio arrasó una de las principales plantas procesadoras de la compañía en el municipio San Francisco, en Zulia, lo que precipitó la pérdida de miles de empleos en la zona. Las exportaciones de camarón se desplomaron un 98 % desde que el Estado tomó el control del conglomerado, de acuerdo con reportes de la propia firma.

(Con información de EFE y El Pitazo)