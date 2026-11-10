México

Quiénes son los trabajadores del ISSSTE que recibirán 40 días de aguinaldo y qué día de noviembre comienzan los depósitos

En algunos casos el pago del aguinaldo será justo a tiempo para coincidir con el fin de semana del Buen Fin

Una alcancía con gorro navideño, monedas apiladas y un símbolo de porcentaje rojo ante un cristal con el logotipo grabado del ISSSTE.
Una alcancía con gorro navideño, monedas apiladas y un símbolo de porcentaje ilustran los temas de ahorro y préstamos en el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aguinaldo de 2026 ya comenzó a pagarse para pensionados de ISSSTE este miércoles 10 de noviembre con lo cual los trabajadores de esta institución contarán con el dinero de su prestación justo a tiempo para coincidir con el fin de semana del Buen Fin.

El decreto del aguinaldo de 40 días fue recientemente firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado el 23 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación con lo cual se establece que el pago para servidores públicos federales activos puede llegar a 40 días de sueldo. El cálculo depende de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del tiempo laborado durante el año.

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El decreto también contempla a dependencias federales, entidades paraestatales, personal militar en activo y personas contratadas por honorarios, entre otros, entre las cuales se encuentran los trabajadores de la instituciones de salud pública, tales como el ISSSTE y el IMSS.

Como hemos mencionado antes, esta prestación no incluye a los trabajadores del sector privado quienes tienen como fecha límite el 20 de diciembre para recibir esta prestación.

Caja de regalo con billetes de pesos mexicanos, un cuaderno, un bolígrafo y una calculadora sobre una mesa frente a un árbol de Navidad.
Una caja de regalo con billetes de pesos mexicanos se encuentra junto a una calculadora y un cuaderno en una mesa decorada para la Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los trabajadores del ISSSTE que recibirán 40 días de aguinaldo

Entre los trabajadores y beneficiarios vinculados con el ISSSTE que pueden recibir un aguinaldo de hasta 40 días y cuyo pago comenzó este martes 10 de noviembre se encuentran los siguientes:

  • Personas con pensión civil del ISSSTE.
  • Quienes reciben pensión militar, haber de retiro o pensión de gracia.
  • Deudos y beneficiarios con una pensión otorgada por el ISSSTE o pagada con cargo al erario federal.
  • Veteranos de la Revolución con pensión del ISSSTE y cuota adicional federal.

El decreto también contempla a trabajadores federales regidos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, además de personal de confianza, mandos, enlaces, militares en activo, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y algunos prestadores de servicios por honorarios.

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Para los trabajadores de base sujetos a esa ley, el pago corresponde a 40 días. En el caso de pensionados y otros grupos, la gratificación es de hasta 40 días, según su cuota de pensión o las reglas aplicables. Si una pensión tiene varios beneficiarios, el monto se reparte de forma proporcional.

Si bien los depósitos comenzaron este 10 de noviembre de 2026 lo anterior no implica que todas las personas reciban el dinero ese mismo día, pues cada dependencia y el ISSSTE aplican sus propios lineamientos de dispersión.

También es importante recordar que el aguinaldo del ISSSTE para jubilados y pensionados bajo el Régimen Décimo Transitorio se divide en dos exhibiciones de 20 días de pensión cada una, hasta completar 40 días.

La primera corresponde al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2026 y puede comenzar a dispersarse desde el 10 de noviembre, aunque la fecha efectiva depende de los trámites administrativos de cada caso.

La segunda exhibición está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026. Ese día también se deposita la pensión de diciembre, por lo que los beneficiarios reciben ambos conceptos en un solo movimiento bancario.

Las personas inscritas en el régimen de cuentas individuales, aplicable a trabajadores que ingresaron al ISSSTE después de la reforma de 2007, no reciben esta prestación mediante ese esquema.

Screenshot
Aguinaldo del IMSS

Cómo saber si ya me depositaron mi aguinaldo si soy pensionado del ISSSTE

Para saber si ya te depositaron el aguinaldo como pensionado del ISSSTE:

  • Revisa la cuenta bancaria o tarjeta donde normalmente recibes tu pensión. El pago se deposita de forma automática; no necesitas hacer un trámite.
  • Consulta los movimientos desde la app de tu banco, cajero automático, banca en línea o directamente en sucursal. Busca un depósito distinto a tu pensión mensual.
  • Si perteneces al Régimen Décimo Transitorio, el aguinaldo se divide en dos partes de 20 días de pensión cada una:
    • La primera comienza a dispersarse este martes 10 de noviembre de 2026 y puede reflejarse hasta el 15 de noviembre.
    • La segunda se prevé para el viernes 27 de noviembre de 2026, junto con el pago de la pensión de diciembre.
  • Que el depósito haya comenzado este 10 de noviembre no significa que aparezca el mismo día para todas las personas. La fecha puede variar por el proceso administrativo y bancario.
  • Verifica que tu pensión corresponda al Régimen Décimo Transitorio. Las personas pensionadas bajo el esquema de cuentas individuales no reciben aguinaldo por esta vía.
  • Si el depósito no aparece después del 15 de noviembre o tienes dudas sobre tu caso, comunícate a ISSSTETEL:
    • 55 4000 1000, en CDMX y zona metropolitana.
    • 800 4000 1000, desde el resto del país.
Ilustración de dos manos que sostienen billetes de 50, 20 y 100 pesos mexicanos al lado del logotipo institucional del ISSSTE.
Unas manos de adulto mayor sostienen billetes mexicanos de diversas denominaciones junto al logotipo institucional del ISSSTE sobre un mantel floral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS pagó el aguinaldo a pensionados desde el 2 de noviembre

Por su parte, en el caso de los pensionados del IMSS, estos recibieron el aguinaldo junto con su pensión de noviembre el lunes 2 de noviembre de 2026. El depósito se recorrió porque el día uno cayó en domingo.

Para este grupo, la prestación equivale a una mensualidad completa de pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. La Ley del Seguro Social fija el 10 de diciembre de 2026 como fecha límite para liquidar el pago a quienes aún no lo hayan recibido.

Las personas pensionadas conforme a la ley vigente desde julio de 1997 no tienen derecho a aguinaldo por esta vía. El calendario del IMSS prevé que la pensión correspondiente a diciembre se deposite el martes 1 de diciembre de 2026, sin una gratificación adicional en ese movimiento.

Los pensionados que no reciban el depósito en la fecha prevista pueden llamar al 800 623 2323 y elegir la opción tres, destinada a dar seguimiento a trámites de pensiones.

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El personal activo del IMSS y del ISSSTE pertenece al ámbito federal, por lo que su prestación se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y por el decreto presidencial. Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos pueden cobrar a partir de este martes, aunque cada dependencia definirá su fecha específica de depósito.

En resumen

  • Pensionados del ISSSTE comienzan a recibir el aguinaldo desde este 10 de noviembre de 2026, en fechas que pueden variar según los lineamientos de dispersión.
  • El decreto presidencial publicado el 23 de octubre de 2026 establece un aguinaldo de hasta 40 días para trabajadores federales y grupos vinculados al ISSSTE.
  • Entre los beneficiarios están pensionados civiles y militares, personas con haber de retiro, deudos, beneficiarios de pensiones y veteranos de la Revolución con cuota adicional federal.
  • Los trabajadores de base del gobierno federal reciben 40 días de salario; para pensionados, el monto depende de su cuota de pensión y de las reglas aplicables.
  • Pensionados del ISSSTE bajo el Régimen Décimo Transitorio reciben el pago en dos exhibiciones de 20 días:
    • Primera parte: entre el 1 y el 15 de noviembre, con depósitos desde el 10 de noviembre.
    • Segunda parte: viernes 27 de noviembre, junto con la pensión de diciembre.
  • Si una pensión tiene varios beneficiarios, el aguinaldo se distribuye de manera proporcional.
  • Quienes cotizan bajo el régimen de cuentas individuales, para trabajadores incorporados al ISSSTE después de la reforma de 2007, no reciben esta prestación por ese esquema.
  • Para aclaraciones, ISSSTETEL atiende en el 55 4000 1000 en CDMX y zona metropolitana, y en el 800 4000 1000 desde el resto del país.
  • Pensionados del IMSS recibieron su aguinaldo el 2 de noviembre de 2026, junto con la pensión mensual. El pago equivale a una mensualidad de pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.
  • Pensionados amparados por la Ley del Seguro Social vigente desde julio de 1997 no reciben aguinaldo por esta vía.
  • La fecha límite para que el IMSS liquide el aguinaldo es el 10 de diciembre de 2026. Para reportar faltantes, está disponible el 800 623 2323, opción tres.
  • Personal activo del IMSS e ISSSTE, como médicos, enfermeras y administrativos, también está contemplado en el decreto federal, aunque cada dependencia define su calendario de pago.
  • Trabajadores del sector privado no están incluidos en este decreto y deben recibir su aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre.

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