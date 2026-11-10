Salario mínimo de 2027: los trabajadores y pensionados adelantaron de cuánto sería la cifra que buscarían para el aumento que se viene

Son 2,4 millones de trabajadores los que ganan un salario mínimo al mes en Colombia, según el Dane - Luis Eduardo Noriega/EFE

Guardar

Las centrales obreras de Colombia preparan una propuesta conjunta para que el salario mínimo de 2027, que en la actualidad es de $2.000.000 con auxilio de transporte, suba al menos dos dígitos. Así lo confirmó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, al afirmar que las organizaciones sindicales trabajan en esa posición unificada para presentarla ante la mesa de concertación.

El dirigente sindical explicó que el eje central de la propuesta es la defensa del “salario mínimo vital” y que el porcentaje definitivo aún no se ha establecido.

PUBLICIDAD

La presentación formal se hará ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales cuando el proceso sea convocado oficialmente. La discusión está prevista para finales de noviembre y comienzos de diciembre y reunirá a sindicatos, pensionados, empleadores y Gobierno. En ese espacio participan la CUT, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). También intervienen la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), que tienen representación en la comisión de concertación.

Alarcón dijo a La FM que “el propósito es llegar a la negociación con argumentos respaldados por variables económicas, laborales y estudios técnicos”.

Nelson Alarcón asumió la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores en reemplazo de Fabio Arias con la defensa del salario mínimo vital como prioridad - crédito Sergio Acero/Colprensa

El salario mínimo vital y el poder adquisitivo

El presidente de la CUT situó la discusión en la noción de “salario mínimo vital”, que debe orientar la definición del incremento para 2027. Además, vinculó ese criterio con los planteamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.

PUBLICIDAD

El funcionario insistió en que los sindicatos aspiran a que el reajuste fortalezca los ingresos de quienes dependen de esa remuneración. “Dos dígitos. En ese escenario, mínimamente tienen que ser dos dígitos y esperamos que realmente podamos llegar a ese punto de consenso en la Comisión de Concertación de Política Salarial”, afirmó al medio.

Alarcón recordó que la CUT, la CGT y la CTC analizan estadísticas y criterios económicos antes de fijar una cifra. Planteó que la negociación debe sustentarse en argumentos técnicos con el objetivo de defender el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados.

De paso, cuestionó que las dificultades financieras del país recaigan sobre los asalariados. “Siempre los trabajadores y la clase más vulnerable son los que han salido golpeados. En las épocas de vacas flacas siempre atacan el bolsillo de los trabajadores”, expresó.

PUBLICIDAD

Cifras que dividen la negociación salarial

Nelson Alarcón defendió el ajuste aplicado el año anterior, que fue de 23,7%, al considerar que contribuyó a recuperar capacidad de compra, impulsar la economía y reducir el desempleo. Esa valoración del dirigente formará parte de los argumentos que la CUT llevará a la próxima mesa.

Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la sesión de la Comisión Permanente de Concertación desarrolada el 1 de octubre de 2026 - Ministerio del Trabajo

La distancia entre las expectativas sindicales y empresariales aparece, por ahora, como uno de los principales puntos de tensión. El expresidente de la CUT Fabio Arias planteó un incremento de al menos $670.000, equivalente a cerca de 38%. No obstante, los empresarios contemplarían respaldar, como máximo, un aumento cercano al 9%.

Ya el Ministerio de Hacienda advirtió que una alza elevada del salario mínimo implicaría un mayor gasto público en pensiones, debido a su incidencia sobre las mesadas. El Gobierno nacional todavía no había convocado de manera formal la mesa para discutir el salario mínimo de 2027. Mientras espera esa citación, el bloque sindical continúa elaborando su propuesta y aguarda que las conversaciones incluyan a los tres sectores que integran la comisión: trabajadores, empleadores y Gobierno.

PUBLICIDAD

Qué aumento buscarán los pensionados

Los pensionados, agrupados en la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP) siguen de cerca el ajuste, dado que el salario mínimo incide en sus mesadas. Por ahora, se sabe que tanto trabajadores y jubilados pretenden llevar una propuesta conjunta que considere la inflación anual y proyectada de los alimentos, por su impacto sobre la capacidad de compra.

Valora Analitik indicó que una parte de los sindicatos argumenta que el ajuste debe superar de forma amplia la inflación, en especial la relacionada con los alimentos. Esa posición parte de la premisa de que el incremento real debe responder a los precios que afectan con mayor intensidad a hogares trabajadores y pensionados.

PUBLICIDAD

Pensionados y trabajadores trabajan en una cifra para presentarla en la mesa de concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - crédito CUT

El Gobierno de De la Espriella ya dijo que mantendrá una posición contraria a un ajuste que considere desproporcionado, y señaló que la propuesta de la administración podría acercarse a la perspectiva empresarial, menos del 10%, teniendo en cuenta que la inflación a tener en cuenta estaría cercana al 7%.

‘Nosotros no nos retiraremos del proceso de concertación’

Alarcón expresó su expectativa de que los representantes empresariales permanezcan en la negociación hasta que haya una definición. El dirigente recordó que en procesos anteriores hubo dificultades con la participación del sector empleador y pidió que esta vez se mantenga abierto el canal de diálogo.

La CUT anticipó que no abandonará la discusión aun si persisten las diferencias. “Nosotros estaremos allí, no nos levantaremos de la mesa por ningún motivo, por ninguna circunstancia. Siempre plantearemos nuestras propuestas técnicas como corresponde”, afirmó Alarcón.

PUBLICIDAD

El presidente de la CUT reiteró esa disposición: “Nosotros no nos retiraremos del proceso de concertación”. La negociación sobre el salario mínimo de 2027 comenzará así con posiciones distantes, pero con el compromiso sindical de sostener el intercambio hasta alcanzar acuerdos entre las partes.