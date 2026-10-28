Venezuela

María Corina Machado se reunió con más de un centenar de familiares de presos políticos tras volver a Venezuela

El encuentro congregó también a activistas de derechos humanos y víctimas de la represión del régimen en una de sus primeras apariciones públicas de la líder opositora tras diez meses fuera del país

María Corina Machado se reunió con más de un centenar de familiares de presos políticos tras volver a Venezuela
María Corina Machado se reunió con más de un centenar de familiares de presos políticos tras volver a Venezuela
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La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con más de 100 familiares de presos políticos, representantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión, en una de sus primeras actividades públicas tras volver a Venezuela después de diez meses fuera del país.

Durante el encuentro, la fundadora de Vente Venezuela reafirmó su compromiso “con la justicia y la libertad de todos los venezolanos” y exigió la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos, según informó el Comité de Derechos Humanos de su partido.

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Detrás de cada preso político hay una familia que resiste, una madre que espera, hijos que extrañan y seres queridos que se niegan a perder la esperanza. A cada una de esas familias les decimos: no están solos. Su dolor nos compromete y su lucha es también la nuestra”, expresó la organización.

Y agregó: “Cada testimonio compartido es la prueba viva de un país que exige justicia, el fin de la persecución y la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

Machado sostuvo que no habrá una Venezuela “verdaderamente libre” mientras permanezca detenido un solo preso político. Además, afirmó que mantendrán el reclamo hasta que los detenidos recuperen su libertad y puedan reencontrarse con sus familias.

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"Ninguna tiranía podrá quebrantar la dignidad de las familias que no se rinden", escribió el partido de María Corina Machado en X (@VenteVenezuela)
"Ninguna tiranía podrá quebrantar la dignidad de las familias que no se rinden", escribió el partido de María Corina Machado en X (@VenteVenezuela)

La reunión ocurrió luego del regreso de Machado al país, que derivó en caravanas y concentraciones de simpatizantes en distintos puntos del territorio venezolano. Su retorno coincide con las negociaciones sobre una transición política impulsadas por Estados Unidos entre el Gobierno chavista y la oposición.

Machado también mantuvo un encuentro con dirigentes de las organizaciones que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la Alianza por Venezuela (AVE), tras su regreso al país.

Participaron referentes de Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R, Copei y ProVe. También asistieron representantes de agrupaciones más pequeñas vinculadas con AVE, como Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Centrados y Vanguardia Popular.

El encuentro buscó avanzar “en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional”, informó en la red social X el Comando con Venezuela, la plataforma de campaña de Machado. Se espera que María Corina Machado brinde el próximo jueves su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela.

La PUD expresó el martes su expectativa de que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras su vuelta a Venezuela. La Contraloría General mantiene una inhabilitación contra la dirigente opositora, que le impide postularse a cargos de elección popular.

En el encuentro participaron familiares de presos políticos (@VenteVenezuela)
En el encuentro participaron familiares de presos políticos (@VenteVenezuela)

Por su parte, el Comité Nobel noruego expresó su expectativa de que el regreso de María Corina Machado fortalezca a la oposición democrática y su reclamo de una transición política con elecciones libres. “El comité expresa su esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica por la democracia”, señaló el organismo en un comunicado.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su trabajo incansable para promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, recordó el Comité Nobel.

La institución consideró a la dirigente opositora una figura “clave” en las demandas de elecciones libres y gobierno representativo que sostiene la oposición venezolana.

Mucho ha cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela todavía necesita una transición democrática basada en los derechos fundamentales, la participación política y elecciones libres”, afirmó el comunicado.

(Con información de EFE)

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