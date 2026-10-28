La Asamblea Nacional de Venezuela abrió la convocatoria de postulaciones para magistrados del Tribual Supremo de Justicia

La entrada principal a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en Caracas (EFE/Cristian Hernández)

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La Asamblea Nacional de Venezuela abrió el proceso de postulación para renovar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una institución que sectores de la oposición señalan como afín al Gobierno chavista.

El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados, recibirá las candidaturas desde este miércoles 28 de octubre hasta el 11 de noviembre. La designación de los nuevos jueces está prevista para el 11 de diciembre.

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Los aspirantes deben ser venezolanos por nacimiento, no contar con otra nacionalidad y renunciar a cualquier militancia político-partidista. Tampoco pueden tener vínculos familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercero de afinidad, con magistrados del TSJ ni con altas autoridades del Estado.

La convocatoria también incluye la designación de un nuevo director para la Escuela Nacional de la Magistratura y de un inspector general de tribunales. En paralelo, operará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos cercanos a la oposición, que revisará el proceso como instancia adicional.

El actual TSJ está integrado por jueces que la oposición acusa de respaldar al chavismo y de convalidar el triunfo proclamado del ex dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, denunciadas como fraudulentas por sectores opositores. La renovación del máximo tribunal forma parte de los acuerdos alcanzados en agosto entre el chavismo y un sector de la oposición en una mesa de diálogo respaldada por Estados Unidos.

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La sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Más de 100 representantes de la sociedad civil venezolana se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar, junto con la comisión parlamentaria, a los próximos magistrados del TSJ.

El diputado opositor Luis Florido informó que el número de candidatos podría extender los plazos previstos para revisar las postulaciones de los 12 integrantes de la sociedad civil que formarán parte del comité. “Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto”, afirmó Florido en un audio difundido por el Grupo Parlamentario Libertad en la red social X.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

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En paralelo al avance impulsado por Washington hacia una transición política en Venezuela, la recién llegada al país María Corina Machado estaría dispuesta a reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según afirmó su vocera, Claudia Macero. La líder opositora venezolana “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”, declaró la portavoz a la emisora Unión Radio.

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores a su llegada a Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El regreso de Machado el domingo pasado reintrodujo a la principal figura de la oposición en la discusión política venezolana. La dirigente recorrió unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas, donde miles de personas salieron a las calles en distintos puntos de su trayecto.

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Machado ya había expresado desde el exilio en Panamá que estaba dispuesta a “hablar con quien haya que hablar”. La dirigente denunció que la administración chavista bloqueó su retorno tras siete intentos fallidos

Su vuelta ocurre mientras un sector opositor y el gobierno encargado de Rodríguez mantienen negociaciones con respaldo de Estados Unidos sobre una transición democrática. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la llegada de Machado fue “resultado directo” del proceso de “reconciliación” impulsado en la mesa de diálogo.

(Con información de EFE)